Borsa şirketi cirosunu 5'e katlamayı hedefliyor

Geçen yıl halka açılan Pasifik Teknoloji, savunma sanayi teknolojileri ve bilişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiği satın almaların ardından global bir oyuncu olma hedefiyle önümüzdeki beş yılda organik ve inorganik olarak güçlü bir büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Şubat 2024’te halka açıldıklarını hatırlatarak, bir yılda savunma sanayi teknolojileri ve bilişim teknolojilerinde iki şirkete yatırım yaptıklarını ve Pasifik Teknoloji’yi global bir oyuncu haline getirdiklerini söyledi. Erdoğan, “Pasifik Teknoloji’nin halka arzı döneminde ‘Büyüme yaklaşımı ve yatırımcı bakış açısıyla, belli bir seviyeye gelmiş girişimlere dahil olmayı ve potansiyel fırsatlara odaklı iş geliştirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyoruz’ demiştik. Geçen bir yıllık dönemde savunma sanayi teknolojilerinde Titra Teknoloji, bilişim teknolojilerinde ise Proline Bilişim Sistemleri’ne yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de stratejik hedeflerimizle uyum sağlayacağını düşündüğümüz, hizmet yelpazemizi genişletecek, gelişme potansiyeli yüksek, başarılı ve global bir hikâye yaratacağımıza inandığımız şirketlere, girişimcilere, profesyonellere ve ürünlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye’de hem de dünyada sunduğumuz hizmet ve ürün kalitesiyle dikkat çekiyoruz. Bu nedenle global bir oyuncu olma hedefiyle önümüzdeki beş yılda organik ve inorganik olarak güçlü bir büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacağız” diye konuştu.

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ÖNCELİK SAVUNMA SANAYİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

“Savunma sanayiinden bilişim teknolojilerine, ülke için stratejik değerde yerli ve milli teknolojik ürünler üretiyoruz” diye konuşan Fatih Erdoğan, Pasifik Teknoloji olarak, 2025 yılında savunma sanayi ve bilişim teknolojileri alanlarında büyümeyi öncelikli hedefleri olarak belirlediklerini söyledi. Erdoğan, “Özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA'lar gibi yenilikçi ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkararak, Türkiye'nin bu alandaki küresel etkisini artırmayı hedefliyoruz. Bilişim teknolojileri alanında ise, Proline’ın da grubumuza katılımıyla, akıllı şehir yönetimi, kimlik yönetimi, güvenli nitelikli belge üretimi ve biyometri teknolojileri çözümlerimizle sektördeki dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Pasifik Teknoloji olarak genişleyen ürün ve hizmet yelpazemiz ve kabiliyetlerimizle 2025 yılını 5 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

REKLAM SATIN ALMALAR ÖNEMLİ ADIM Pasifik Teknoloji’nin büyüme stratejisinde satın almaların önemli birer adım olduğunu anlatan Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, Proline’ın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yenilikçi ve ileri teknolojilere sahip ürün ve yazılım çözümleriyle sunmakta olduğu hizmetlerin Pasifik Teknoloji’nin varlıklarını ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi. Proline’ın akıllı ve güvenli şehir yönetimi, güvenli ve nitelikli belge üretimi, kimlik yönetimi ve biyometri teknolojileri alanında uzmanlaştığını ve 2003 yılında kurulduğunu hatırlatan Aslanpınar, şöyle konuştu: “Proline, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izliyor. 2024 yılını 1 milyar 190 milyon TL’lik ciro ile kapattı. Özellikle son 10 yılda hem Türkiye’de hem de bölgede önemli projelere imza atan Proline’ın hayata geçirdiği projeler arasında Katar’ın başkenti Doha’nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik altyapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi’nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle birlikte hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 3’ü 1 arada Projesi kapsamında T.C. Kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve ehliyeti de kapsayan, bunların çipli, elektronik ve biyometrik verilerle kullanıma izin veren teknoloji ve süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Proline’da bu saydığımız ürün ve kabiliyetlerimize 2025 yılında en az iki yeni ürünün daha ilave edilerek pazara sunulmasını hedefliyoruz. Ayrıca bu kabiliyetlerimizin uluslararası projelerde konumlandırılmasını da içeren güçlü hedeflerimiz bulunuyor. Mevcut iş ve projelerin yanı sıra bu adımların da atılmasının ciromuza doğrudan önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz.” REKLAM Ahmet Aslanpınar, Pasifik Teknoloji’nin bünyesinde bulunan Titra, Proline, Destel, Ditravo, iCredible ve Destel Connect ile savunma sanayii teknolojilerinden bilişim teknolojilerine birçok alanda müşterilerine uçtan uca katma değeri yüksek çözümler sunduklarını, güçlü vizyonlarını ve inovatif bakış açılarını tasarımdan üretime kadar her adımda gösterdiklerini söyledi. Aslanpınar, “Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri çözüm sağlayıcılarından biri olarak entegratörlük hizmetlerimiz kapsamında, ülkemizin proje büyüklüğü bakımından en büyük üçüncü ve dünyanın da biyometrik veri sistem büyüklüğü bakımından yine en büyük üçüncü projesi olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün bakım ve idame projesini 2025 yılında AselsanNet’le imzaladığımız sözleşme kapsamında yürütüyoruz. Ditravo’nun TCDD’nin mobil, web, gişe ve el terminali sistemleri üzerinden kullanılan biletleme sistemini yenilikçi bir vizyonla tamamlayarak yakın zamanda teslim ettik. Bu sistem sayesinde aylık ortalama 4 milyon adet biletleme işlemi başarıyla gerçekleştiriliyor. Destel Bilişim şirketimizle siber güvenlik alanındaki hizmetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. iCredible şirketimizle ise blockchain teknolojileri kullanılarak SPK lisanslı bir şekilde finans dünyasına güvenli ve kayıpsız kripto varlık saklama ve kripto borsa yazılımı çözümleri sunarken, iCredible File Security ürünümüz ile nispeten daha zayıf nokta olarak değerlendirilebilecek bilgisayarlar gibi uç noktalardaki verilerin güvenliğini blockchain teknolojisiyle şifreli ve dağıtık yapıda saklayarak siber güvenlik çözümleri de sağlıyoruz” diye konuştu.

HAVACILIK ŞİRKETLERİ İLE İGİLENİYOR Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayiindeki ürünleri ve yatırımlarıyla da dikkat çektiğini hatırlatan Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez ise Titra Teknoloji hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız helikopteri Alpin’in yanı sıra Türkiye’nin ilk silahlı insansız helikopteri Dumrul, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmaya aday DELİ2 kamikaze İHA ve Yerli FPV kamikaze dron Merküt gibi yerli sistemlerle sahada güç dengelerini değiştirdiklerini söyledi. Pasifik Teknoloji’nin kısa süre önce insansız helikopter Alpin için Savunma Sanayi Başkanlığı ile önemli bir sözleşmeye imza attığını hatırlatan Dönmez, “Titra Teknoloji bünyesinde geliştirilen ALPİN-2, DELİ-2, DELİ-mini, DUMRUL ve MERKÜT gibi yeni ürünlerimizle savunma sanayine yenilikçi çözümler sunarken, bölgesel ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik” diye konuştu. Pasifik Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Titra’nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığını hatırlatan M. Selman Dönmez, bu değer üzerinden yatırım girişi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik iş birliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık.”