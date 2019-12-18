18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 yılı genel olarak Türk ekonomisinde 'toparlanma' yılı olurken bu toparlanmanın ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkileri Borsa İstanbul'da da net bir şekilde görüldü. 2018 yılını 91 bin 270 puandan kapatan BIST 100 endeksi 2019 genelinde yaklaşık yüzde 22'lik artışla 111 bin puanı aştı.
Bu yükselişle beraber 16 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören 490 şirketin toplam piyasa değeri de 1 trilyon 122 milyar liraya ulaştı. Son 2 haftada olağanüstü bir durum yaşanmazsa Borsa İstanbul 2019'da ilk kez seneyi 1 trilyon liranın üzerinde bir piyasa değeriyle kapayacak.
|Borsa İstanbul şirketlerinin toplam değeri 1 trilyon lirayı aştı
|Yıl
|Piyasa değeri (milyar TL)
|Piyasa değeri (milyar dolar)
|Dolar/TL
|2019
|1122
|191.8
|5.85
|2018
|799
|151
|5.29
|2017
|883
|233.6
|3.78
|2016
|613
|174.1
|3.52
|2015
|555
|190.1
|2.92
TÜM BORSANIN PİYASA DEĞERİ APPLE'IN YÜZDE 15'İ KADAR
Tabii TL bazında bir ilk yaşanacak olsa da aynı olumlu tabloyu şirketlerin dolar bazındaki piyasa değerlerinde görmek mümkün değil. 2018'deki meşhur kur şoku yaşanmadan önce Borsa İstanbul şirketlerinin 2017 sonundaki toplam piyasa değeri 233.6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakam geçen yıl sonunda 151 milyar dolara geriledi. 16 Aralık 2019 itibarıyla ise 191.8 milyar dolara yükseldi. 191.8 milyar dolar kulağa ilk başta çok gelse de bu rakam tek başına Apple'ın piyasa değerinin yüzde 15'ine denk geliyor.
ZİRVEDEN İNMİYOR
Borsada 'piyasa değeri ligine' bakıldığında ise bu yıl zirvede önceki 3 yılda olduğu gibi 51.9 milyar liralık piyasa değeriyle Koç Holding yer alıyor. Yılın son günlerinde dramatik bir değişim yaşanmazsa Koç Holding 4 sene üst üste seneyi 'şampiyonlukla' tamamlayacak. 16 Aralık itibarıyla dolar bazında Koç Holding'in piyasa değeri ise 8.9 milyar dolar oldu.
16 ARALIK 2019 İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:
|Şirket
|Piyasa değeri (TL)
|Piyasa değeri (dolar)
|Koç Holding
|51.935.192.064
|8.877.810.609
|Garanti Bankası
|45.864.000.000
|7.840.000.000
|Akbank
|41.548.000.000
|7.102.222.222
|Tüpraş
|30.425.932.800
|5.201.014.154
|Enka İnşaat
|30.400.000.000
|5.196.581.197
|Turkcell
|30.228.000.000
|5.167.179.487
|Ereğli Demir Çelik
|30.135.000.000
|5.151.282.051
|İş Bankası
|28.034.813.100
|4.792.275.744
|Bim Mağazalar
|27.153.984.000
|4.641.706.667
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|4.337.606.838
|Ford Otosan
|24.054.880.500
|4.111.945.385
|İskenderun Demir Çelik
|22.272.000.000
|3.807.179.487
|ASELSAN
|22.150.200.000
|3.786.358.974
|Yapı Kredi
|20.610.805.133
|3.523.214.553
|Sabancı Holding
|19.485.857.541
|3.330.915.819
|Türk Hava Yolları
|19.126.800.000
|3.269.538.462
|Arçelik
|13.514.564.100
|2.310.181.897
|Anadolu Efes
|13.144.736.839
|2.246.963.562
|Vakıfbank
|12.825.000.000
|2.192.307.692
|Tofaş
|12.620.000.000
|2.157.264.957
|İLK 20 TOPLAM
|520.904.766.077
|89.043.549.757
Koç Holding'in piyasa değeri 2019 genelinde TL bazında yüzde 43, dolar bazında ise yüzde 29 yükseldi. Piyasa değeri liginde bu yıl geçen yıl olduğu gibi Koç Holding'in ardından 45.9 milyar liralık piyasa değeriyle Garanti Bankası geldi. Bu bankayı sırasıyla Akbank, Tüpraş ve Enka inşaat takip etti. İlk 20'deki şirketlerin toplam piyasa değeri 520.9 milyar lirayı buldu.
2018 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:
|Şirket
|Piyasa değeri (TL)
|Piyasa değeri (dolar)
|Koç Holding
|36.263.342.115
|6.855.074.124
|Garanti Bankası
|33.684.000.000
|6.367.485.822
|Tüpraş
|28.973.501.440
|5.477.032.408
|ASELSAN
|27.405.600.000
|5.180.642.722
|Akbank
|27.200.000.000
|5.141.776.938
|Turkcell
|27.148.000.000
|5.131.947.070
|Bim Mağazalar
|25.730.100.000
|4.863.913.043
|Ereğli Demir Çelik
|25.445.000.000
|4.810.018.904
|Enka İnşaat
|22.600.000.000
|4.272.211.720
|Türk Hava Yolları
|22.300.800.000
|4.215.652.174
|İş Bankası
|20.294.864.700
|3.836.458.355
|Ford Otosan
|17.984.137.500
|3.399.647.921
|İskenderun Demir Çelik
|16.617.000.000
|3.141.209.830
|Sabancı Holding
|15.343.837.561
|2.900.536.401
|Türk Telekom
|13.930.000.000
|2.633.270.321
|Yapı Kredi
|13.515.282.054
|2.554.873.734
|Anadolu Efes
|12.268.421.049
|2.319.172.221
|Şişe Cam
|11.790.000.000
|2.228.733.459
|Arçelik
|10.473.787.178
|1.979.921.962
|Vakıfbank
|9.725.000.000
|1.838.374.291
|İLK 20 TOPLAM
|418.692.673.597
|79.147.953.421
16 Aralık 2019 itibarıyla bir önceki yıla göre Akbank'ın 2 sıra atlaması dikkat çekti. Akbank 41.5 milyar liralık değeriyle 2018'de 3. sırada yer alan Tüpraş'ı geride bırakmakla kalmadı, bu şirketle arasındaki farkı yaklaşık 11 milyar liraya çıkardı.
2017 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:
|Şirket
|Piyasa değeri(TL)
|Piyasa değeri (dolar)
|Koç Holding
|46.457.652.276
|12.290.384.200
|Garanti Bankası
|44.982.000.000
|11.900.000.000
|Akbank
|39.280.000.000
|10.391.534.392
|Ereğli Demir Çelik
|34.720.000.000
|9.185.185.185
|Turkcell
|33.616.000.000
|8.893.121.693
|İş Bankası
|31.499.790.000
|8.333.277.778
|ASELSAN
|30.780.000.000
|8.142.857.143
|Tüpraş
|30.751.477.760
|8.135.311.577
|Enka İnşaat
|27.232.000.000
|7.204.232.804
|Bim Mağazalar
|23.635.260.000
|6.252.714.286
|Türk Telekom
|22.610.000.000
|5.981.481.481
|Sabancı Holding
|22.464.847.280
|5.943.081.291
|Türk Hava Yolları
|21.652.200.000
|5.728.095.238
|Ford Otosan
|21.054.600.000
|5.570.000.000
|Yapı Kredi
|18.909.673.085
|5.002.559.017
|Vakıfbank
|16.750.000.000
|4.431.216.931
|Tofaş
|16.170.000.000
|4.277.777.778
|Anadolu Efes
|14.435.526.312
|3.818.922.305
|Arçelik
|14.271.379.690
|3.775.497.272
|Halkbank
|13.325.000.000
|3.525.132.275
|İLK 20 TOPLAM
|524.597.406.403
|138.782.382.646
KUR ŞOKUNUN ETKİLERİ SİLİNMEDİ
2017 sonunda piyasa değeri liginde ilk 2 sırada Yine Koç ve Garanti yer alıyordu. Ancak piyasa değerlerine bakıldığında 2018'de kurda yaşanan hareketliliğin izlerinin silinmediği daha net şekilde anlaşılıyor. İlk sıradaki Koç Holding'i ele alacak olursak firmanın 2017 sonunda piyasa değeri 12.3 milyar dolardı. Holding'in değeri bugün TL bazında yüzde 10 artmış olsa da dolar bazında 2017 sonuna göre hala yüzde 27 altında bulunuyor. 2017 sonunda borsanın en değerli 20 şirketinin toplam piyasa değeri, bugünkü 89 milyar dolarlık değere karşın, 138.8 milyar dolardı.
2016 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:
|Şirket
|Piyasa değeri(TL)
|Piyasa değeri (dolar)
|Koç Holding
|34.158.546.060
|9.704.132.403
|Garanti Bankası
|32.004.000.000
|9.092.045.455
|Akbank
|31.080.000.000
|8.829.545.455
|İş Bankası
|23.444.843.700
|6.660.466.960
|Enka İnşaat
|22.596.000.000
|6.419.318.182
|Turkcell
|21.098.000.000
|5.993.750.000
|Sabancı Holding
|18.792.120.840
|5.338.670.693
|Türk Telekom
|18.760.000.000
|5.329.545.455
|Tüpraş
|17.854.888.960
|5.072.411.636
|Ereğli Demir Çelik
|17.780.000.000
|5.051.136.364
|Finansbank
|15.718.500.000
|4.465.482.955
|Bim Mağazalar
|15.003.912.000
|4.262.475.000
|Yapı Kredi
|14.866.917.840
|4.223.556.205
|Denizbank
|14.822.967.000
|4.211.070.170
|Arçelik
|14.122.719.484
|4.012.136.217
|Tofaş
|12.150.000.000
|3.451.704.545
|ASELSAN
|12.090.000.000
|3.434.659.091
|Halkbank
|11.675.000.000
|3.316.761.364
|Emlak Konut
|11.286.000.000
|3.206.250.000
|Vakıfbank
|10.900.000.000
|3.096.590.909
|İLK 20 TOPLAM
|370.204.415.884
|105.171.709.057
Koç Holding piyasa değeri liginde son olarak yılı 2015'te zirvede tamamlayamamıştı. O sene 29.9 milyar lira (10.2 milyar dolar) piyasa değeriyle Garanti Bankası seneyi Türkiye'nin en değerli şirketi olarak kapatmıştı. Koç'un değeri ise 27.7 milyar lira (9.5 milyar dolar) seviyesindeydi.
2015 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:
|Şirket
|Piyasa değeri (TL)
|Piyasa değeri (dolar)
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|10.241.095.890
|Koç Holding
|27.717.365.140
|9.492.248.336
|Akbank
|26.800.000.000
|9.178.082.192
|Turkcell
|21.780.000.000
|7.458.904.110
|İş Bankası
|20.699.862.000
|7.088.993.836
|Türk Telekom
|19.110.000.000
|6.544.520.548
|Enka İnşaat
|18.080.000.000
|6.191.780.822
|Tüpraş
|17.429.176.320
|5.968.896.000
|Finansbank
|16.919.999.999
|5.794.520.548
|Sabancı Holding
|16.894.545.119
|5.785.803.123
|Bim Mağazalar
|15.589.860.000
|5.338.993.151
|Yapı Kredi
|14.301.801.080
|4.897.877.082
|Halkbank
|12.987.500.000
|4.447.773.973
|Anadolu Efes
|11.184.868.418
|3.830.434.390
|Ereğli Demir Çelik
|10.640.000.000
|3.643.835.616
|Ford Otosan
|10.625.554.800
|3.638.888.630
|Türk Hava Yolları
|10.198.200.000
|3.492.534.247
|Emlak Konut
|9.880.000.000
|3.383.561.644
|Vakıfbank
|9.575.000.000
|3.279.109.589
|Tofaş
|9.475.000.000
|3.244.863.014
|İLK 20 TOPLAM
|329.792.732.876
|112.942.716.738
2017 yılında şirketlerin piyasa değeri dolar bazında 2015 yılını geride bırakmıştı. Bu 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerinin silinmesi bakımından önemliydi. Ancak 2018 yılında kurda yaşanan hızlı yükseliş tökezlemeye yol açtı. Türkiye'nin en değerli şirketlerinin bu sebeple dolar bazında halen 2015'teki piyasa değerlerine ulaşamadığını görüyoruz.
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