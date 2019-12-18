18 ARALIK 2019
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Borsa 'piyasa değeri liginde' bu yıl da şampiyon değişmedi

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 16 Aralık itibarıyla 1 trilyon 112 milyar lira oldu. Yılın son günlerinde olağanüstü bir düşüş yaşanmazsa borsa yılı ilk defa 1 trilyon liranın üzerinde bir piyasa değeriyle tamamlayacak. Koç Holding 51.9 milyar liralık değeriyle önceki 3 yılda olduğu gibi Türkiye'nin en değerli halka açık şirketi olurken, bu firmayı 45.8 milyar lirayla Garanti Bankası takip etti. Borsa şirketlerinin 2019'da dolar bazında piyasa değeri yüzde 20.4 yükseldi. TL bazındaki yükseliş ise yüzde 40'ı buldu

18.12.2019 - 07:47 | Güncelleme:
Borsa İstanbul

2019 yılı genel olarak Türk ekonomisinde 'toparlanma' yılı olurken bu toparlanmanın ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkileri Borsa İstanbul'da da net bir şekilde görüldü. 2018 yılını 91 bin 270 puandan kapatan BIST 100 endeksi 2019 genelinde yaklaşık yüzde 22'lik artışla 111 bin puanı aştı. 

Bu yükselişle beraber 16 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören 490 şirketin toplam piyasa değeri de 1 trilyon 122 milyar liraya ulaştı. Son 2 haftada olağanüstü bir durum yaşanmazsa Borsa İstanbul 2019'da ilk kez seneyi 1 trilyon liranın üzerinde bir piyasa değeriyle kapayacak. 

Borsa İstanbul şirketlerinin toplam değeri 1 trilyon lirayı aştı 
YılPiyasa değeri (milyar TL)Piyasa değeri (milyar dolar)Dolar/TL 
20191122191.85.85
20187991515.29
2017883233.63.78
2016613174.13.52
2015555190.12.92

TÜM BORSANIN PİYASA DEĞERİ APPLE'IN YÜZDE 15'İ KADAR

Tabii TL bazında bir ilk yaşanacak olsa da aynı olumlu tabloyu şirketlerin dolar bazındaki piyasa değerlerinde görmek mümkün değil. 2018'deki meşhur kur şoku yaşanmadan önce Borsa İstanbul şirketlerinin 2017 sonundaki toplam piyasa değeri 233.6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakam geçen yıl sonunda 151 milyar dolara geriledi. 16 Aralık 2019 itibarıyla ise 191.8 milyar dolara yükseldi. 191.8 milyar dolar kulağa ilk başta çok gelse de bu rakam tek başına Apple'ın piyasa değerinin yüzde 15'ine denk geliyor. 

ZİRVEDEN İNMİYOR

Borsada 'piyasa değeri ligine' bakıldığında ise bu yıl zirvede önceki 3 yılda olduğu gibi 51.9 milyar liralık piyasa değeriyle Koç Holding yer alıyor. Yılın son günlerinde dramatik bir değişim yaşanmazsa Koç Holding 4 sene üst üste seneyi 'şampiyonlukla' tamamlayacak. 16 Aralık itibarıyla dolar bazında Koç Holding'in piyasa değeri ise 8.9 milyar dolar oldu.

16 ARALIK 2019 İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

ŞirketPiyasa değeri (TL)Piyasa değeri (dolar)
Koç Holding51.935.192.0648.877.810.609
Garanti Bankası45.864.000.0007.840.000.000
Akbank41.548.000.0007.102.222.222
Tüpraş30.425.932.8005.201.014.154
Enka İnşaat30.400.000.0005.196.581.197
Turkcell30.228.000.0005.167.179.487
Ereğli Demir Çelik30.135.000.0005.151.282.051
İş Bankası 28.034.813.1004.792.275.744
Bim Mağazalar27.153.984.0004.641.706.667
Türk Telekom25.375.000.0004.337.606.838
Ford Otosan24.054.880.5004.111.945.385
İskenderun Demir Çelik22.272.000.0003.807.179.487
ASELSAN22.150.200.0003.786.358.974
Yapı Kredi 20.610.805.1333.523.214.553
Sabancı Holding19.485.857.5413.330.915.819
Türk Hava Yolları19.126.800.0003.269.538.462
Arçelik13.514.564.1002.310.181.897
Anadolu Efes13.144.736.8392.246.963.562
Vakıfbank12.825.000.0002.192.307.692
Tofaş12.620.000.0002.157.264.957
İLK 20 TOPLAM520.904.766.07789.043.549.757

Koç Holding'in piyasa değeri 2019 genelinde TL bazında yüzde 43, dolar bazında ise yüzde 29 yükseldi. Piyasa değeri liginde bu yıl geçen yıl olduğu gibi Koç Holding'in ardından 45.9 milyar liralık piyasa değeriyle Garanti Bankası geldi. Bu bankayı sırasıyla Akbank, Tüpraş ve Enka inşaat takip etti.  İlk 20'deki şirketlerin toplam piyasa değeri 520.9 milyar lirayı buldu.

2018 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

ŞirketPiyasa değeri (TL)Piyasa değeri (dolar)
Koç Holding36.263.342.1156.855.074.124
Garanti Bankası33.684.000.0006.367.485.822
Tüpraş28.973.501.4405.477.032.408
ASELSAN27.405.600.0005.180.642.722
Akbank27.200.000.0005.141.776.938
Turkcell27.148.000.0005.131.947.070
Bim Mağazalar25.730.100.0004.863.913.043
Ereğli Demir Çelik25.445.000.0004.810.018.904
Enka İnşaat22.600.000.0004.272.211.720
Türk Hava Yolları22.300.800.0004.215.652.174
İş Bankası 20.294.864.7003.836.458.355
Ford Otosan17.984.137.5003.399.647.921
İskenderun Demir Çelik16.617.000.0003.141.209.830
Sabancı Holding15.343.837.5612.900.536.401
Türk Telekom13.930.000.0002.633.270.321
Yapı Kredi 13.515.282.0542.554.873.734
Anadolu Efes12.268.421.0492.319.172.221
Şişe Cam11.790.000.0002.228.733.459
Arçelik10.473.787.1781.979.921.962
Vakıfbank9.725.000.0001.838.374.291
İLK 20 TOPLAM418.692.673.59779.147.953.421

16 Aralık 2019 itibarıyla bir önceki yıla göre Akbank'ın 2 sıra atlaması dikkat çekti. Akbank 41.5 milyar liralık değeriyle 2018'de 3. sırada yer alan Tüpraş'ı geride bırakmakla kalmadı, bu şirketle arasındaki farkı yaklaşık 11 milyar liraya çıkardı. 

2017 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

ŞirketPiyasa değeri(TL)Piyasa değeri (dolar)
Koç Holding46.457.652.27612.290.384.200
Garanti Bankası44.982.000.00011.900.000.000
Akbank39.280.000.00010.391.534.392
Ereğli Demir Çelik34.720.000.0009.185.185.185
Turkcell33.616.000.0008.893.121.693
İş Bankası 31.499.790.0008.333.277.778
ASELSAN30.780.000.0008.142.857.143
Tüpraş30.751.477.7608.135.311.577
Enka İnşaat27.232.000.0007.204.232.804
Bim Mağazalar23.635.260.0006.252.714.286
Türk Telekom22.610.000.0005.981.481.481
Sabancı Holding22.464.847.2805.943.081.291
Türk Hava Yolları21.652.200.0005.728.095.238
Ford Otosan21.054.600.0005.570.000.000
Yapı Kredi 18.909.673.0855.002.559.017
Vakıfbank16.750.000.0004.431.216.931
Tofaş16.170.000.0004.277.777.778
Anadolu Efes14.435.526.3123.818.922.305
Arçelik14.271.379.6903.775.497.272
Halkbank13.325.000.0003.525.132.275
İLK 20 TOPLAM524.597.406.403138.782.382.646

KUR ŞOKUNUN ETKİLERİ SİLİNMEDİ

2017 sonunda piyasa değeri liginde ilk 2 sırada Yine Koç ve Garanti yer alıyordu. Ancak piyasa değerlerine bakıldığında 2018'de kurda yaşanan hareketliliğin izlerinin silinmediği daha net şekilde anlaşılıyor. İlk sıradaki Koç Holding'i ele alacak olursak firmanın 2017 sonunda piyasa değeri 12.3 milyar dolardı. Holding'in değeri bugün TL bazında yüzde 10 artmış olsa da dolar bazında 2017 sonuna göre hala yüzde 27 altında bulunuyor. 2017 sonunda borsanın en değerli 20 şirketinin toplam piyasa değeri, bugünkü 89 milyar dolarlık değere karşın, 138.8 milyar dolardı.

2016 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

ŞirketPiyasa değeri(TL)Piyasa değeri (dolar)
Koç Holding34.158.546.0609.704.132.403
Garanti Bankası32.004.000.0009.092.045.455
Akbank31.080.000.0008.829.545.455
İş Bankası 23.444.843.7006.660.466.960
Enka İnşaat22.596.000.0006.419.318.182
Turkcell21.098.000.0005.993.750.000
Sabancı Holding18.792.120.8405.338.670.693
Türk Telekom18.760.000.0005.329.545.455
Tüpraş17.854.888.9605.072.411.636
Ereğli Demir Çelik17.780.000.0005.051.136.364
Finansbank15.718.500.0004.465.482.955
Bim Mağazalar15.003.912.0004.262.475.000
Yapı Kredi 14.866.917.8404.223.556.205
Denizbank14.822.967.0004.211.070.170
Arçelik14.122.719.4844.012.136.217
Tofaş12.150.000.0003.451.704.545
ASELSAN12.090.000.0003.434.659.091
Halkbank11.675.000.0003.316.761.364
Emlak Konut11.286.000.0003.206.250.000
Vakıfbank10.900.000.0003.096.590.909
İLK 20 TOPLAM370.204.415.884105.171.709.057

Koç Holding piyasa değeri liginde son olarak yılı 2015'te zirvede tamamlayamamıştı. O sene 29.9 milyar lira (10.2 milyar dolar) piyasa değeriyle Garanti Bankası seneyi Türkiye'nin en değerli şirketi olarak kapatmıştı. Koç'un değeri ise 27.7 milyar lira (9.5 milyar dolar) seviyesindeydi. 

2015 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

ŞirketPiyasa değeri (TL)Piyasa değeri (dolar)
Garanti Bankası29.904.000.00010.241.095.890
Koç Holding27.717.365.1409.492.248.336
Akbank26.800.000.0009.178.082.192
Turkcell21.780.000.0007.458.904.110
İş Bankası 20.699.862.0007.088.993.836
Türk Telekom19.110.000.0006.544.520.548
Enka İnşaat18.080.000.0006.191.780.822
Tüpraş17.429.176.3205.968.896.000
Finansbank16.919.999.9995.794.520.548
Sabancı Holding16.894.545.1195.785.803.123
Bim Mağazalar15.589.860.0005.338.993.151
Yapı Kredi 14.301.801.0804.897.877.082
Halkbank12.987.500.0004.447.773.973
Anadolu Efes11.184.868.4183.830.434.390
Ereğli Demir Çelik10.640.000.0003.643.835.616
Ford Otosan10.625.554.8003.638.888.630
Türk Hava Yolları10.198.200.0003.492.534.247
Emlak Konut9.880.000.0003.383.561.644
Vakıfbank9.575.000.0003.279.109.589
Tofaş9.475.000.0003.244.863.014
İLK 20 TOPLAM329.792.732.876112.942.716.738

2017 yılında şirketlerin piyasa değeri dolar bazında 2015 yılını geride bırakmıştı. Bu 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerinin silinmesi bakımından önemliydi. Ancak 2018 yılında kurda yaşanan hızlı yükseliş tökezlemeye yol açtı. Türkiye'nin en değerli şirketlerinin bu sebeple dolar bazında halen 2015'teki piyasa değerlerine ulaşamadığını görüyoruz. 

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