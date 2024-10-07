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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 7 Ekim Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 7 Ekim 2024 borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 9.031,64 puandan tamamladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, piyasalarda risk iştahını azaltırken, oluşan jeopolitik riskler küresel piyasalara olumsuz yansıdı. Son dönemde Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin negatif bir seyir izlemesi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 7 Ekim 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:13
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        • 1

          'Borsa neden düşüyor?' son dönemin cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Orta Doğu'da artan gerilim, petrol ve altın fiyatlarında hareketlenme yaratırken, borsaya olumsuz olarak yansıdı. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞÜYOR 7 EKİM 2024?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.

        • 3

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,70 puan azalırken toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

        • 4

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 3,22 ile spor oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecini daha küçük adımlarla sürdüreceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık seyir izleniyor.

        • 5

          Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

          Kaynak: AA

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