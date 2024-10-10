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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 10 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 10 Ekim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 9.137,30 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren endeks kapanışı, yüzde 1,84 değer kaybıyla 8.964,10 puandan tamamladı. Jeopolitik belirsizlik ortamı Borsa İstanbul'a olumsuz olarak yansıyan etmenler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedenini araştırıyor. Peki, Borsa neden düştü? İşte 10 Ekim 2024 Perşembe borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:13
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 düşüşle 8.964,10 puanla tamamladı. Büyüme oranları, şirketlerin büyüme performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler endeksi etkiyen etmenler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni merak konusu oldu. Peki, Borsa neden düşüyor? 10 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 67 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,16 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,16 ile ticaret oldu.

          ABD'de enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik maaşı başvurularının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

        • 4

          BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

          Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde, sabit tutma ihtimali yüzde 13 seviyesinden bulunuyor.

          Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da TÜFE, İngiltere sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.750 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        • 5

          AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

          Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini değerlendirdi.

          Kaynak: AA

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