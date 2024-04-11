Borsa ne zaman açılacak? Bayramdan sonra borsa ne zaman açılıyor?
Ramazan Bayramı dolayısıyla şu anda Borsa İstanbul kapalı ve işlem yapılamıyor. Arefe günü öğleden sonra başlayan tatil devam ediyor. Bu kapsamda gözler "Borsa ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Ramazan Bayramı'ndan sonra borsanın açılacağı tarih hakkında bilgiler...
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Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri olan borsanın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, "2024 Ramazan Bayramı'ndan sonra borsa ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...
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BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmıyor. Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu girecek bu nedenden dolayı borsa toplamda 5,5 gün kapalı olacak.
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BAYRAMDAN SONRA BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ
5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.
8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.
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2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık
10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
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19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı