Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.
Derlenen verilere göre, temmuzda spor endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti.
Fenerbahçe, yüzde 6,8 ile geçen ay yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'i zirveden uzakta, 7'nci yedinci sırada tamamlamasına karşın geçen ay hisseleri iyi performans gösteren Fenerbahçe, en son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına yüzde 3,3 kaybettirdi. Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen ay yüzde 14,8 azalış kaydederken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği de yüzde 41,4 ile temmuzda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.
Son 9 yılın en başarılı performansını sergileyen ve yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor, şampiyonluk hedefine ulaşamazken, hisse performansında da kayda değer bir düşüş yaşadı.
7 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI TRABZONSPOR
Spor şirketlerinin ocak-temmuz dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 86,5 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenip ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayan ve son 9 yılın en başarılı performansına ulaşan Trabzonspor'un yeşil sahalardaki başarılı performansı, yıllık bazda hisse performansına da yansıdı.
Yılın 7 ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2 Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 19,2 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti.
ENFAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP
Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu.
Temmuz ayını 1 milyar 339 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 330 milyon 291 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 947 milyon 926 bin 430 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 700 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2019, Haziran, Temmuz 2020 kapanış fiyatı, değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:
|Şirket
|2019 Aralık kapanış fiyatı (TL)
|2020 Haziran kapanış fiyatı (TL)
|2020 Temmuz kapanış fiyatı (TL)
|2020 Temmuz aylık değişim (yüzde)
|2019 sonuna göre fark (yüzde)
|Piyasa değeri (TL)
|Fenerbahçe
|14,47
|12,59
|13,44
|+6,8
|-7,1
|1.330.291.200
|Beşiktaş
|2,45
|3,02
|2,92
|-3,3
|+19,2
|700.800.000
|Galatasaray
|2,03
|2,91
|2,48
|-14,8
|+22,2
|1.339.200.000
|Trabzonspor
|2,15
|6,84
|4,01
|-41,4
|+86,5
|947.926.430
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