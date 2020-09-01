Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri ağustosta yatırımcısının yüzünü güldürürken, Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yüzde 90,8 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, BIST 100 endeksinin yüzde 4,29 değer kaybettiği ağustosta, spor endeksi yüzde 36,48'lik yükselişle en çok getiriyi sağlayan sektör endeksi olarak kayıtlara geçti. Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin beklentilerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirdi.
Ağustosta, Fenerbahçe yüzde 90,8'lik getiriyle açık ara en çok kazandıran spor şirketi olurken, yükseliş trendini de üst üste beş aya çıkardı.
Fenerbahçe'yi ağustosta yüzde 25'lik getiriyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 21,7'lik kazançla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve yüzde 1,7'lik değer kazancıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.
Analistler, Fenerbahçe'nin son dönemde arda arda gerçekleştirdiği transferlerin, şirketin geçen ay borsada gösterdiği performansta önemli rol oynadığını belirtti.
8 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI TRABZONSPOR
Spor şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 127 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Trabzonspor'u yüzde 77,2'lik getiriyle Fenerbahçe takip etti.
Galatasaray bu dönemde yüzde 52,7'lik kazançla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yüzde 21,2'lik getiri sağladı.
ENFAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Fenerbahçe oldu.
Ağustos ayını 2 milyar 537 milyon 847 bin 200 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 1 milyar 674 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 153 milyon 586 bin 279 lirayla Trabzonspor ve 712 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2019, Temmuz ve Ağustos 2020 kapanış fiyatı, değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:
Şirket
2019 Aralık kapanış fiyatı (TL)
2020 Temmuz kapanış fiyatı (TL)
2020 Ağustos kapanış fiyatı (TL)
2020 Ağustos aylık değişim (yüzde)
2019 sonuna göre fark (yüzde)
Piyasa değeri (TL)
Fenerbahçe
14,47
13,44
25,64
90,77
77,19
2.537.847.200
Galatasaray
2,03
2,48
3,1
25
52,71
1.674.000.000
Trabzonspor
2,15
4,01
4,88
21,7
126,98
1.153.586.279
Beşiktaş
2,45
2,92
2,97
1,71
21,22
712.800.000
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