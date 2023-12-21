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Borsa İstanbul son zamanlarda çarşamba kabusu yaşıyor. Endeks 16 Ağustos'tan bu yana yani son 4 ayda yoğun satış altında kaldı. Borsa son 6 çarşambanın tamamında son 18 çarşambanın 16'sını düşüşle kapattı. Bu süreçte borsayı en çok sarsan çarşamba 25 Ekim 2023 oldu. Hamas İsrail arasındaki savaş Türkiye'nin olaya sözlü müdahale etmesi nedeniyle piyasaları olumsuz yansıdı. Gün içinde BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşler nedeniyle iki kez devre kesilen Borsa İstanbul günü yüzde 7.08 düşüşle 7.424 puandan kapattı. Çarşamba geleneği dün de sürdü. Borsa İstanbul yüzde 0,82 değer kaybetti. Endeksin değer kaybı toplamda hafta başından bu yana yüzde 4.1 gerileyerek 7 bin 662 puana indi.

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FAİZ YÜZDE 20'DEN YÜZDE 90'A ÇIKTI

Peki borsanın çarşamba günkü düşüşlerinin nedeni ne? Aslında buna neden olan borsanın genel anlamda yükselmesini engelleyen bir gelişme. Merkez Bankası'nın faiz artırımları bir yandan borsadan kaçan yabancı yatırımcının tekrar dönmesi için olmazsa olmazlardan olsa da yükselen piyasa faizleri borsada kredi kullanarak yatırım yapanların maliyetlerini önemli oranda artırdı. Geçen yıl yüzde 20 faizle kredi kullanıp hisse alan yatırımcı artık yüzde 80-90 faizle bu krediyi bulabiliyor. Bunun anlamı yatırımcının yılık ancak yüzde 80 veya 90'ın üstünde yükselecek bir hisse bulamaması halinde zarar edeceği. Bunu aya haftaya ve güne de uyarlayabilirsiniz.

T+2'YE TAKILMAMAK İÇİN

Şimdi gelelim meselenin özüne. Kredili işlem yapanlar eğer çarşamba günü satış yapmazlarsa yapılan işlemin takasının iki gün sonra (T+2) gerçekleşmesi nedeniyle kredili hisseyi cumartesi pazar da taşımak zorunda kalıyor. Böylece şu anda yüzde 80-90'a çıkmış kredi faizleri nedeniyle yüzde 1 civarında faiz ödüyor. Bu faiz kadar tutarı kazanamayacağını düşünen yatırımcı çarşamba günü satış yaparak takasın cuma günü gerçekleşmesini sağlıyor. Böylece haftasonu bu yüksek faizi ödemiyor. Pazartesi ve salı günü tekrar alım yapıyor. Bu ise hem çarşambaları hem genel anlamda borsayı olumsuz etkiliyor.

T+2 NEDİR?

Borsada “T2” kavramı da zamanı ifade eder. “T” aynı günü gösterirken, “T+2” işlem yapılan günden 2 iş günü sonrasını ifade eder. Yani, işlemi Pazartesi günü yaptıysanız, Çarşamba günü gerçekleşeceğini gösterir. Bir hisse senedini “T” gününde bozduğunuzda, “T+2” gününde bakiyenin hesaptan çekilebilir hale gelir.

BORSA İSTANBUL SON 18 ÇARŞAMBANIN 16'SINDA DÜŞTÜ Tarih Günlük kapanış (%) 20.12.2023 -0,82 19.12.2023 -0,83 18.12.2023 -2,54 15.12.2023 2,31 14.12.2023 3,77 13.12.2023 -2,83 12.12.2023 0,26 11.12.2023 -2,34 8.12.2023 -0,82 7.12.2023 1,58 6.12.2023 -2,51 5.12.2023 -0,37 4.12.2023 0,76 1.12.2023 0,98 30.11.2023 -0,76 29.11.2023 -1,04 28.11.2023 -0,17 27.11.2023 1,85 24.11.2023 0,78 23.11.2023 -1,11 22.11.2023 -0,74 21.11.2023 1,26 20.11.2023 1,18 17.11.2023 0,93 16.11.2023 1,5 15.11.2023 -0,07 14.11.2023 1,36 13.11.2023 -2,61 10.11.2023 -0,89 9.11.2023 -0,25 8.11.2023 0,2 7.11.2023 -0,3 6.11.2023 2,1 3.11.2023 0,55 2.11.2023 1,79 1.11.2023 0,19 31.10.2023 -2,58 30.10.2023 0,08 27.10.2023 0,58 26.10.2023 3,19 25.10.2023 -7,08 24.10.2023 3,1 23.10.2023 3,19 20.10.2023 -3,33 19.10.2023 -0,94 18.10.2023 -3,36 17.10.2023 2,27 16.10.2023 -2,2 13.10.2023 -1,77 12.10.2023 -0,86 11.10.2023 -1,33 10.10.2023 3,04 9.10.2023 -3,21 6.10.2023 -0,27 5.10.2023 1,86 4.10.2023 -2,12 3.10.2023 0,31 2.10.2023 1,82 29.09.2023 1,41 28.09.2023 0,06 27.09.2023 -0,35 26.09.2023 -0,75 25.09.2023 3,3 22.09.2023 0,48 21.09.2023 3,64 20.09.2023 -0,82 13.09.2023 -1,79 6.09.2023 -0,66 23.08.2023 -2,18 16.08.2023 -0,37