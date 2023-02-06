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Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri

Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı

Giriş: 06.02.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
AA

Borsa İstanbul'un, pay piyasası alım satım sistemine ilişkin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugünden itibaren geçici olarak bazı tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında, açığa satış işlemleri yasaklanacak. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilecek.

Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak.

Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcılar, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilecek.

Ayrıca, Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.

Borsa İstanbul, sabah saatlerinde de, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

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