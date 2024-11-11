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        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:03
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        Borsa haftaya yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.215,15 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile turizm, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,46 ile spor oldu.

        Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

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        ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

        Öte yandan, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik ise devam ediyor.

        Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini bildirdi.

        Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.000 ve 8.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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