        Tüm Haberler
        Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı. Borsada 29 Ekim'de işlem gerçekleşmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:55
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile spor oldu.

        Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün seans yapıldı. Küresel piyasalardaki karışık seyre karşın BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.

        Borsada 29 Ekim Çarşamba günü ise işlem gerçekleşmeyecek olup, bugünkü işlemlerin takası 31 Ekim'de yapılacak.

        Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

