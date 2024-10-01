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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:31
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 314,56 puan azaldı, toplam işlem hacmi 95 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

        Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

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