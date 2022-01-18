Borsa devre kesici çalıştı

AA

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği bildirildi.

Borsa Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir. " ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.