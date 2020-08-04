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Borsa İstanbul, bayram tatili dönüşü günün düşüşle kapadı. 1.126 puandan güne başlayan BİST-100 endeksi yoğun veri gündeminde günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, artan ihracat ve yükselen PMI verileriyle endeks 1.140 puanın üzerini görse de burada tutunamadı.

Günün ikinci yarısında ise borsada satıcılı seyir izlendi. Endeks yüzde 1'lik kazancını öğleden sonra geri vermekle kalmadı kapanış öncesi 1.070 puanın da altını gördü ve kayıplar yüzde 5'i buldu.

Uzmanlar düşüşte temmuz ayında dünya borsalarından pozitif ayrışan BİST 100'de algının yönün terse dönmüş olabileceğini ifade ederken piyasadaki yurtdışı piyasada TL sıkışıklığına da dikkat çekiyor.