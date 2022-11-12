Borja Sainz, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de baş belası oldu - Fenerbahçe maçları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Konuk ekibi galibiyete götüren golleri ise Borja Sainz kaydetti.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında zaman zaman etkili gelen Bitexen Giresunspor, 72. dakikada Borja Sainz Eguskiza'nın golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından Fenerbahçe rakip yarı sahada daha sık görülse de 83. dakikada Serdar Aziz'in hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Borja Sainz kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Kalan bölümde Fenerbahçe beraberlik golünü bulamadı ve müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE'Yİ DE YIKTI

21 yaşındaki İspanyol yıldız bu sezon büyüklerin belalısı oldu. Galatasaray deplasmanında da 3 puanı getiren golü kaydeden Borja Sainz, sarı-kırmızılılardan sonra Fenerbahçe deplasmanında da attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Giresunspor'un bu yaz transfer ettiği genç yıldız toplamdaki gol sayısını ise 4'e yükseltti. Borja Sainz, 3-2 kazandıkları İstanbulspor maçında da asist yapmıştı.