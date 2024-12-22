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        Haberler Gündem 3. Sayfa Borç yüzünden dünürünü öldürdü! | Son dakika haberleri

        Konya’da alacak verecek kavgası cinayetle bitti

        Konya'da alacak verecek kavgası cinayetle bitti. 61 yaşındaki Muhammed Ş., borç meselesi nedeniyle dünürü 40 yaşındaki Süleyman Kıyak'ı vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:03
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        Borç yüzünden dünürünü öldürdü!
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        Konya'da alacak verecek kavgası ölümle bitti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ş. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

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