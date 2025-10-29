Habertürk
        Borç-alacak kavgası: 3 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Borç-alacak kavgası: 3 ağır yaralı

        Trabzon'da borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, amcası, yengesi ve kuzenini tabancayla vurdu; ağır yaralanan üç kişi hastanede ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:56
        Trabzon'da Y.Y. (27) borç-alacak nedeniyle tartıştığı amcası, yengesi ve kuzenini tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay, saat 15.30 sıralarında 2 Nolu Bostancı Mahallesi Balkaya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Y.Y., borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle amcası S.Y.'nin evine giderek burada yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Y.Y., tabancayla peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Kurşunların karın ve kasık bölgelerine isabet etmesi sonucu S.Y., eşi A.Y. ile kızı P.Y. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
