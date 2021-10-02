"ONSUZ İLK DOĞUM GÜNÜM"

Eski günleri yad eden Kuzum, gönderisinde babasına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, paylaşımına, "Hepinize çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Ben de onsuz ilk doğum günümde sizin aracılığınızla babama teşekkür etmek istiyorum. Bugün olduğum kişiye vesile olduğu için, hayatı güzel ve anlamlı yaşamayı öğrettiği için, dürüstlüğü kibarlıkla dengelemeyi öğrettiği için ve iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmayı gösterdiği için... Yaşadıklarımdan ve yaşattıklarından minnettarım. Sana teşekkür ederim." ifadelerini not düştü.