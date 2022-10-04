"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Öte yandan Boran Kuzum'un adı daha önce meslektaşı Miray Daner ile anılmıştı. Ancak Daner, Kuzum ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları "Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Aramızda öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.