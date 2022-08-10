Bora Gencer, son olarak oğlu ve babasının birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye, "Babam ve oğlum..." ifadelerini not düştü.

Usta sanatçıyı, geçtiğimiz aylarda ise Ajda Pekkan ve Yonca Evcimik hastanede ziyaret etmişti.