Baba-oğulun Bodrum tatili

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Bora Gencer, tatil sezonunu babası İlhami Gencer ile birlikte açtı. Soluğu Bodrum'da alan baba-oğul, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Ünlü oyuncunun denize gireceği sırada babasına gömleğini vererek, yardım istemesi dikkatlerden kaçmadı. 94 yaşındaki İlhami Gencer de oğlu denize girerken onun gömleğini tutmayı ihmal etmedi.