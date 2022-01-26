'Üç Kuruş'a taze kan!

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Fark yaratan hikayesiyle dikkat çeken Ay Yapım imzalı ‘Üç Kuruş’ oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında bambaşka karakterleri canlandıran oyuncu Bora Akkaş dizinin ekibine dahil oldu. Seyirci, Akkaş’ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş’ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Ay Yapım imzalı ‘Üç Kuruş’ her Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!