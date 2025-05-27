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        Haberler Sağlık Bor madeni ve biberiye özünden ağız bakım suyu geliştirildi | Sağlık Haberleri

        Bor madeni ve biberiye özünden ağız bakım suyu geliştirildi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenlerince geliştirilen ürün, ağızdaki plağı temizlemenin yanı sıra yaraları tedavi edici ve hastalıklara karşı koruyucu özelliği bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:35
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        Bor madeni ve biberiye özünden ağız bakım suyu geliştirildi
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri, bor madeni ve biberiye özünden ağız bakım suyu geliştirdi.

        Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora Sonrası Araştırmacı Cansu Kara Öztabağ, Prof. Dr. Akif Hakan Kurt'un danışmanlığında, çocukların da kullanabileceği, tat kaybı yaşatmayacak, aşındırıcı ve kimyasallar içermeyen ağız bakım suyu geliştirmek için proje hazırladı.

        Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Bilge Meracı Yıldıran ve Hilal Kecel Turan ile yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların sonucunda Öztabağ, bor madeni ve biberiye özünden ağız bakım suyu geliştirdi.

        İçeriğinde hiçbir kimyasal ve yabancı madde kullanmadan geliştirilen ağız bakım suyu, yutulsa dahi zararlı olmadığı için çocuklar da kullanılabilecek şekilde formülize edildi.

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        Borun ve biberiyenin etken maddeleri borik asit ve rosmanol içeriğinden oluşan 2 çeşit ürün, ağızdaki plağı temizlemenin yanı sıra yaraları tedavi edici ve hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip bulunuyor.

        "YUTULSA DAHİ ÇOCUKLARDA SORUN OLUŞTURMAYACAK ÜRÜN TASARLADIK"

        Dr. Cansu Kara Öztabağ, ağız ve diş sağlığını en çok etkileyen problemlerin aft, yaşlıların ve çocukların dilinde pamukçuk ile viral uçuklar olduğunu söyledi.

        Bu rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi için uygun ürün arayışına girdiklerini aktaran Öztabağ, "Bakım ürünlerinin ağızda oluşan plağı temizlemenin yanı sıra tedavi edici ve hastalıklara karşı koruyucu etkisinin olması bizler için çok kıymetli. Özellikle piyasada çocukların kullanabileceği, temiz içerikli, tat kaybı yaşatmayacak, aşındırıcı ve kimyasallar içermeyen ürünlerin bulunmadığını biliyoruz. Bu boşluktan faydalanarak yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak yeni ürün geliştirmeyi hedefledik" diye konuştu.

        Öztabağ, borik asit ve rosmanol içeriğinden oluşan 2 çeşit ağız bakım ürünü elde ettiklerini anlatarak, "Yaptığımız deneyler sonucunda rosmanolün yara iyileştirici, tedavi edici, antibakteriyel etkinliklerini gözlemledik. Bunun yanı sıra yine borik asidin de tedavi edici etkilerini gözlemledik. Antiviral, antibakteriyel özelliklerini de devreye soktuğumuz zaman ağızda oluşan aftlar, uçuklar ve pamukçukların tedavisinde güvenle kullanılabilecek, yutulsa dahi çocuklarda sorun oluşturmayacak özellikte ürün tasarladık" ifadelerini kullandı.

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        "SERİ ÜRETİMLE İLGİLİ YERLİ FİRMALARLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

        Amaçlarının sadece ağızdaki plağı temizlemek olmadığını vurgulayan Öztabağ, "Amacımız, ağızda oluşan enfeksiyonları, yaraları temizlemek, iyileştirmek. Mesela diş çekimi veya cerrahi işlem sonrasında ağızda oluşan yaranın hızlı iyileşmesini sağlamak" dedi.

        Öztabağ, yetişkinler için biberiye aromalı ve kokulu ağız bakım suyu, çocuklar için daha çok sevecekleri frambuaz aromalı ürün hazırladıklarını kaydetti.

        Patent başvurusu yapılan ürünün seri üretimiyle ilgili yerli firmalarla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Öztabağ, ayrıca İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Ömer Türkmen ile takma dişler için efervesan tabletler, uçuk ve aftlar için yavaş salınımlı jeller geliştirmeyi de hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        BAİBÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt da proje geliştirirken çocukların da kullanabileceği ürünler ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kurt, ürünün piyasaya sunulması için çalışmalarından bahsederek, "Yerli firmalarımızla özelikle Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modellerinin desteğiyle görüşmeler yapıyoruz" bilgisini verdi.

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