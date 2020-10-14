Booking.com açılıyor mu? Soruları kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle faaliyet gösteremeyen Booking.com internet şirketlerine yönelik çıkan yasalar kapsamında yeniden kullanıcılara hizmet verecek.

BOOKİNG.COM AÇILIYOR MU?

Booking.com'un Türkiye'de vergisini ödeyip ofis açmak için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Booking.com'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) siteyle ilgili dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.

BOOKİNG.COM NEDEN KAPATILMIŞTI?

Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Booking.com'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurt dışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurt dışındaki otellere de erişebiliyordu. Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.