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Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası yapılan çalışmalarda olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olan Bilal Hassan'ın da fotoğrafı basına yansıdı. Bilal Hassan, 27 Temmuz 2022'de Türkiye'ye gelmiş; Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.
HABEŞ'İN KARDEŞLERİNİ TSK ETKİSİZLEŞTİRMİŞ
AA'da yer alan habere göre terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
BİLAL HASSAN'I EDİRNE'DE KARŞILAYAN HÜSEYİN GÜNEŞ
Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.
BİLAL HASSAN'I EDİRNE'YE GÖTÜREN AMMAR JARKAS
Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.
"BİLAL'İ HÜSEYİN'E BIRAKTIM"
Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, "Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı.
"ZOR DURUMDA KALDIĞINI SÖYLEDİLER"
Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz." diye konuştu.
Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.
SAHTE EVLİLİK BELGESİ DÜZENLENMİŞ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.
BİN SURİYE LİRASI KARŞILIĞI EVLENMİŞLER
Sözde Halep Şer’i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristtin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı. Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürüyor.
4 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ
Firari Bilal Hassan, 27 Temmuz 2022'de Türkiye'ye gelmiş; Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Taksim'de bombalı saldırı son dakika gelişmeleri | Bombacının kocası! İşte firardaki terörist!/bombacinin-kocasi-iste-firardaki-terorist-3539896
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