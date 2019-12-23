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Apple, iPhone’ların hücresel veri bağlantılarına gerek duymadan kendi aralarında haberleşmesini sağlayacak çok gizli bir proje yürüttüğü iddiası ortaya atıldı.

Konuya yakın kaynaklara göre ABD’li şirket, iPhone’ların Verizon, Deutsche Telekom veya China Mobile başta olmak üzere mobil GSM operatörlerinin şebekelerini kullanmadan iletişim kurabilmesi için uydu teknolojilerine dayalı bir çalışma yürütüyor.

Bloomberg’in haberine göre yürütülen ve Apple CEO’su Tim Cook’un en öncelikli hedeflerinden biri olan bu gizli proje için havacılık ve uydu tasarımı sektörlerinden "yaklaşık bir düzine" mühendisin yer aldığı bir ekip oluşturuldu.

Kaynaklara göre uzun vadeli hedeflerine tam olarak karar verilmemiş olsa da, Apple’ın bu gizli projesi iPhone'ların operatör ağlarını kullanmadan birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasına izin vermesine veya konum hizmetlerini ve cihazların diğer önemli özelliklerini iyileştirmesine odaklanıyor.

EKİPTE YOK YOK...

Bloomberg’e göre Apple bünyesinde bu proje için oluşturulan ekibe, Google’ın eski uydu ve havacılık mühendisleri Michael Trela ​​ve John Fenwick liderlik ediyor. Takımın başına geçen bu iki isim, 2017’de Google’dan ayrılıp, Apple’a geçmişti.

Apple uydu teknolojileri ekibine bu iki önemli kişinin yanısıra, sektörün önde gelen kablosuz iletişim teknolojileri mühendisi Matt Ettus ile Aerospace Corp ile Netflix’in üst düzey yöneticileri Ashley Moore Williams ve Daniel Ellis’i de kattı.

Kaynaklar Apple’ın, iPhone’larda kullanılacak olan yeni iletişim teknolojisinin bel kemiğini oluşturması beklenen uyduların kendisi tarafından mı inşa edilip, dağıtılacağı veya bu alanda yerleşik bir oyuncu ile mi çalışılacağı konusundaki planların ise netleşmediğini ifade etti.

Ancak Apple’ın nihai olarak kablosuz iletişim operatörlerinden bağımsız bir teknoloji geliştirip, kurma planının olasılığını değerlendirdiği belirtiliyor.

AMAZON DA UZAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Gelecek 5 yıl içerisinde kullanıma hazır hale getirilmesi planlanan proje ile iPhone kullanıcılarına daha kaliteli bir bağlantı deneyimi sunulması hedefleniyor.

Kendi teknolojilerine dayalı uyduları geliştirip, fırlatma hedefi alanından Apple yalnız da değil. ABD’li bir diğer teknoloji şirketi Amazon da bu yıl yaptığı açıklama ile dünyanın alçak yörüngesine binlerce uydu göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Amazon, uzaya 3236 uydu göndererek, insanların yüzde 95’lik kısmına internet erişimi sağlamayı amaçladığını açıklamıştı.