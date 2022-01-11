DHA

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatını görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara 4 fotokapan yerleştirdi.

DHA'nın haberine göre gruplar halinde gezen yaban hayvanlar fotokapanlarca görüntülendi.

Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki çok sayıda ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuğun görüntüleri fotokapana yansıdı.