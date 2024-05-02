Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Nisan 2022'de meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla Bolu Tüneli'ni uzatıp güçlendireceklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" dedi. Peki, Bolu Tüneli'nde çalışmalar ne zaman başlıyor, tünel ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...