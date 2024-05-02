Bolu Tüneli 67 metre uzatılacak! Bolu Tüneli ne zaman trafiğe kapanacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik çalışma balatacaklarını ve Bolu Tüneli'nin 67 metre uzatılacağını açıkladı. Tüneli kullanan milyonlarca vatandaş ise Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman trafiğe kapanacağını merak ediyor. İşte, detaylar...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Nisan 2022'de meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla Bolu Tüneli'ni uzatıp güçlendireceklerini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" dedi. Peki, Bolu Tüneli'nde çalışmalar ne zaman başlıyor, tünel ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...
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BOLU DAĞI TÜNELİ 67 METRE UZATILACAK
Bolu Dağı Tüneli çalışmalarının ilk bazında Ankara yönünde tünel girişinin çelik konstrüksiyon, her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatılmıştı. Şimdi ise sıra çalışmaların ikinci fazına geldi.
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Tünelin İstanbul yönü çıkışının, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.
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BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakan Uraloğlu, ikinci etap çalışmalarının Temmuz ayında başlayacağını belirtti. Çalışmaların ise yaklaşık 50 gün sürmesi planlanıyor. Bu bilgilerden yola çıkarak; Bolu Tüneli Eylül ayında açılacak.