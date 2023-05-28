Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Bolu Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Bolu başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bolu Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bolu seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Bolu Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Bolu Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.73 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Bolu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 133.664 oyla yüzde 64.67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 73.033 oyla yüzde 35.33 aldı. Bolu 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 133.664 oyla yüzde 64.67

Kemal Kılıçdaroğlu: 73.033 oyla yüzde 35.33

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 128.951 oyla yüzde 60.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 65.720 oyla yüzde 31.03 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 133.664 oyla yüzde 64.67Kemal Kılıçdaroğlu: 73.033 oyla yüzde 35.33