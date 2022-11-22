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Bolu'nun milli ve tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu

Doğal güzellikleri ile öne çıkan Bolu'da bulunan Yedigöller ve Abant Gölü milli parkları ile Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl'e ara tatilde ziyaretçi akını yaşandı

Giriş: 22.11.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'nun milli ve tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu
Ara tatilin gözde bölgesi oldu
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AA

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Yedigöller ve Abant Gölü milli parkları ile Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Milli ve tabiat parklarını 9 günlük ara tatil boyunca 93 bin 138 kişi ziyaret etti.

Günübirlik ziyaret ve konaklamak için Bolu'yu tercih eden misafirler, sonbaharın hakim olduğu parklarda çocuklarıyla tatilin keyfini çıkardı.

Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı bulan misafirler, çadır ve karavanlarda kamp deneyimi yaşadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri de misafirlerin rahat tatil yapmaları için önlem aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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