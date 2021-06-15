BOLU NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Türkiye yüzölçümünün %1,015'lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8,276 km² (827,600 ha) yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. İl arazisinin yaklaşık %18’ini tarım alanları oluşturmaktadır. Orman alanları ise %64’lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde %2,55’lik paya sahiptir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık %15’tir. Geriye kalan %8 dolayında alan ise tarım dışı alanlardır.
Ortalama rakım 1000 m, merkez ilçe rakımı ise 725 m civarındadır. Matematiksel konum açısından 30 derece 32 dakika - 32 derece 36 dakika Doğu boylamları ile 40 derece 06 dakika - 41 derece 01 dakika Kuzey enlemleri arasındadır.
Bolu’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük İlleri yer alır.
Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı R.G.) il olarak ayrılmasıyla, Bolu'nun denizle bağlantısı kalmamıştır.
BOLU'YA NASIL GİDİLİR?
Ankara–İstanbul karayolu üzerinde bulunan Bolu’ya sadece kara yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir.
BOLU'NUN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Bolu'nun nüfusu toplam 299.896 kişidir.
İşte Bolu'nun ilçeleri:
Bolu
Dörtdivan
Gerede
Göynük
Kıbrıscık
Mengen
Mudurnu
Seben
Yeniçağa
BOLU YÖRESEL YEMEKLERİ
Uğut Tatlısı (Uhud)
Bombay Fasulyesi
Saray Helvası
Seben Elması
Şakşak Helvası
Mengen Peyniri
Kavut
Kıbrıscık Pirinci
Dörtdivan Kazı
b) Yöreden Sofraya
Kızılcık Tarhanası (Doktor Çorbası)
Iza Buğdayı
Iza Ürünleri Nereden Alınır? (boludangelsin.com)
Patatesli Köy Ekmeği
Bolu Dağ Fındığı
Bolu Fındık Şekeri
Üzümlü Kabak Hoşafı
Bolu Keşi
Manda Kaymağı
Bolu Çikolatası
Alıç Sirkesi
Kanlıca Mantarı (Bolu Mantarı)
Katık
Kaldırık
BOLU'DA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ
Abant Gölü
Tabiat Parkı
Abant Doğa Müzesi
Yedigöller Milli Parkı
Kapankaya Manzara Seyir Terası
Gölcük Tabiat Parkı
Sülüklü Göl
Çubuk Gölü
Göynük Sünnet Gölü Tabiat Parkı
Seben Gölü
Göksu Tabiat Parkı
Aladağ Göleti
Akkaya Travertenleri
Kartalkaya Kayak Merkezi
Esentepe Kayak Merkezi
Arkut Dağı
Karacasu Kaplıcaları
Babas Kaplıcası
Sarot Kaplıcası
Pavlu Kaplıcası
Çatak Kaplıcası
Bolu Müzesi
Mudurnu evleri
Göynük evleri
Göynük Zafer Kulesi
Gerede Asar Kalesi
Akşemseddin Türbesi
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