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BOLU DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Bolu deprem bölgesi mi, hangi fay hattı üzerinde? Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması!

Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması! Bolu deprem bölgesi mi, hangi fay hattı üzerinde?

Bolu'da öğle saatlerinde 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da da hissedilirken büyük Marmara depremi bir kez daha gündeme geldi. Deprem sonrası art arda açıklamalar gelirken Prof. Dr. Naci Görür'de değerlendirme de bulundu. Peki Bolu deprem bölgesi mi, hangi fay hattı üzerinde? İşte Bolu deprem risk haritası…

Giriş: 16.03.2023 - 21:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 2.3 olan 3 deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu. Uzman isimlerden Bolu'daki depremle alakalı kritik değerlendirmeler gelirken sarsıntının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Bolu ve çevre illeri hakkında "Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu" dedi. Peki Bolu deprem bölgesi mi, hangi fay hattı üzerinde? İşte Bolu deprem risk haritası

  • İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

    AFAD'dan yapılan açıklamada, Bolu'da meydana gelen deremin büyüklüğünün 4.8 olduğu aktarılırken depremin derinliğinin de 8.1 kilometre olduğu bildirildi. Deprem ayrıca çevre illerden de hissedildi.

     

  • PROF. DR. NACİ GÖRÜR: DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİK!

    Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, kritik değerlendirmelerde bulundu.

    Görür, yaşanan kırılmanın beklendiğini ifade ederken, "Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle" dedi.

  • "FAYLARI TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

    AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

    PROF. TÜYSÜZ: BEKLENEN DEPREMİ TETİKLEMEZ

    Prof. Dr. Okan Tüysüz Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde ana fayın dışındaki kolda meydana gelen deprem. Çok büyük bir deprem beklentisi olan yer değil. 4.8 büyüklüğündeki deprem ana depremi tetiklemez" dedi.

  • ÖZCAN: HALK SOKAĞA ÇIKTI, TRAFİK VAR

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "An itibariyle Sayın Valimizle de konuştuk herhangi bir yıkım oluşmadı. Halk sokağa çıktı, büyük bir trafik var. İnsanlar okullardan çocuklarını alıyorlar. Psikolojik olarak insanlar sokakta olmayı tercih ediyor. Yıkımla ihbar gelmedi. Panik atak krizi geçiren, 1-2 balkondan atlama vakası var. Önemli bir durum gözükmüyor. Burası 99'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı. Yapı stokumuzun yüzde 75'i yenilendi. Riskli binalarımız var ama dayanımının çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

  • BOLU HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

    AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasına göre, Bolu deprem afeti açısından birinci riskli bölgeler arasında yer alıyor. Düzce ve Bolu bölgesi sismik olarak oldukça aktiftir. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batısında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde birçok deprem olmuştur. Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır.

  • BOLU HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

    AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasına göre, Bolu deprem afeti açısından birinci riskli bölgeler arasında yer alıyor. Düzce ve Bolu bölgesi sismik olarak oldukça aktiftir. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batısında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde birçok deprem olmuştur. Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır.

  • BOLU DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Bolu, Türkiye’de deprem riski olan bölgelerden biridir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Bolu’nun batısında iki ayrı kola ayrılır. Kuzeyde kalan kısım Düzce Fayı olarak adlandırır.

    17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri Düzce Fayı üzerinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle Bolu’nun da bu hat üzerinde deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın batı segmentinin inceleme alanı içindeki kesimi yaklaşık Doğu-Batı doğrultusunda Düzce-Akyazı- Sapanca gölü ve İzmit arasında genellikle sağ yönlü doğrultu atımlı faylardan oluşmaktadır.

  • BOLU’DA HANGİ FAY HATLARI BULUNUYOR?

    Bolu’da bulunan en tehlikeli diri fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bingöl-Karlıova, Erzincan, Suşehri, Niksar, Lâdik üzerinden gelen bu fay kuşağı; Gerede-Yeniçağa-Karacasu-Abant hattı ile il arazisinin ortasından geçerek, Dokurcun yakınında Sakarya iline kadar uzanmaktadır.

    Batıya doğru Marmara üzerinden Saros körfezine kadar uzanan bu ana fay kuşağının kollarından biri Akyazı’nın 5 km kadar güneyinde ana faydan ayrılıp doğuya doğru Karadere Gölyaka-Efteni gölü, Düzce-Beydibi beldesi ve Kaynaşlı’dan geçerek, Bolu’nun 10 km kadar batısında Elmalık köyünde bitmektedir.

    Bolu ili, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen depremler açısından risk altındadır.

    AFAD BOLU DEPREM RİSK HARİTASI

  • BOLU DEPREM AÇISINDAN NE KADAR RİSKLİ?

    Düzce ve Bolu bölgesi üstünde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı nedeniyle sismik olarak epey hareketlidir. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batısında Kuzey Anadolu Fay Hattı nedeniyle birçok deprem ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bolu, birinci derece deprem riski altın olan şehirlerimizden biridir.

  • KUZEY ANADOLU FAYI NEREDEN GEÇİYOR?

    Saroz Körfezinden (Çanakkale) başlayan ve Erzincan’a kadar uzanan 1500 km uzunluktaki aktif fay hatalarından biridir. Merkez üssü Gölcük olan 1999 yılında 7.4 büyüklüğündeki deprem de Kuzey Anadolu Fay Hattının kırılmasıyla oluşmuştur.

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Anadolu Levhası ve Arap Levhası sınırı boyunca uzanır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye'nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.

    Bu iller: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

  • BATI ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.

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  • DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

  • BİRİNCİ DERECE RİSKLİ ŞEHİRLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ ŞEHİRLER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ ŞEHİRLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

  • EN AZ RİSKLİ ŞEHİRLER

    AFAD ve MTA haritalarına göre, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman deprem açısından en az riskli şehirler arasında yer alıyor.

    DİRİ FAY NE DEMEK?

    Diri fay diğer adıyla aktif fay hatları, belli dönemlerde aktif olarak deprem üreten faylara verilen isimdir. Yer kabuğunu oluşturan levhalar hareket ettikçe enerji açığa çıkmaktadır. Bu enerjiler bazı zamanlarda sıkışarak levhaların birbirine doğru hareket etmesine neden olur. Bu hareketli kısımlara fay hattı denir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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