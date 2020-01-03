Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel bir manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Yolumuzda ekipler sürekli çalışarak kapanmasına izin vermiyor. İşlerimiz kar yağışıyla beraber artış gösterdi" dedi.