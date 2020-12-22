Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yol beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının durmasıyla birlikte yolda ulaşım rahatladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yoldaki beyaz örtü kaldırıldı.