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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - En Son Haberler

        Bolu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bolu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı Kenan Ü. ise merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:31
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        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
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        Bolu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu karşılaştı.

        Çıkan tartışmada Kenan Ü, pompalı tüfekle Ekrem Ü. ve 2 çocuğuna ateş etti.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ekrem Ü. (46), Erhan Ü. (24) ve Ersan Ü. (23) ile bölgede bulunan Mehmet Osman G. (17) yaralandı.

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        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılardan Erhan Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Kenan Ü. ise merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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