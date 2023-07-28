REKLAM advertisement1

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde, yaşlı bir çifte ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma talimatıyla 3 aydır kazı yapılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden getirilen 15 madenci tarafından yerin metrelerce altında yapılan ve büyük gizlilik içerisinde yürütülen esrarengiz kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi verilmiyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi. Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

REKLAM

ARAZİ SAHİPLERİ DE YAKLAŞTIRILMIYOR Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı belirtildi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerinde ara verilerek, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi.