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        Bolu'da esrarengiz kazı! Zonguldak'tan maden işçileri getirildi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir arazide 3 aydır kazı yapılıyor. Zonguldak'tan maden işçilerinin de getirildiği kazı hakkında hiçbir açıklama yapılmazken, arazi sahipleri dahi alana yaklaştırılmıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:19
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        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde, yaşlı bir çifte ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma talimatıyla 3 aydır kazı yapılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden getirilen 15 madenci tarafından yerin metrelerce altında yapılan ve büyük gizlilik içerisinde yürütülen esrarengiz kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi verilmiyor.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi. Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

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        ARAZİ SAHİPLERİ DE YAKLAŞTIRILMIYOR

        Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimsenin yaklaştırılmadığı belirtildi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazının akşam saatlerinde ara verilerek, alanın giriş kısmının mühürlendiği ifade edildi.

        KAMERALARLA 24 SAAT TAKİP

        Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.

        DAHA ÖNCE BÖLGEDE ONLARCA KİŞİ DEFİNE ARAMIŞ

        Öte yandan bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Esrarengiz kazı devam ederken, ne arandığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

        #bolu haber
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        #esrarengiz kazı
        #maden işçisi
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