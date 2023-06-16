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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI

Başkan Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta "Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YANIT GELDİ

Özcan'ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi. Cevap mektubunda Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi. Mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır."





ÖZCAN: İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz gün sözümü tutabilmek için Sayın Cumhurbaşkanı’ndan muvafakat istedim. Bugün cevap geldi. Sayın Cumhurbaşkanı heykelini dikmemize izin vermedi. Parasını yoksullara dağıtmamızı tavsiye etmiş. Biz de bu tavsiyeye uygun olarak her zaman yaptığımız gibi adaletli bir şekilde “Hz. Peygamberimizin buyurduğu gibi; sağ elin verdiğini sol el görmeden” ihtiyaç sahiplerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Herhalde konu kapanmıştır.





ALTUN: CUMHURBAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR



Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bolu Belediye Başkanı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde Bolu’ya heykelini dikmek için talep ettiği muvafakat, hayatını halkına hizmete adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza takdim edilmesini tensip buyurmuşlardır. İlgili yazı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız Sayın Metin Kıratlı imzasıyla, Bolu Belediyesi Başkanlığına gönderilmiştir. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi ilkelerin ve değerlerin ayaklar altına alındığı bir muhalefet vasatına şahitlik ettik. Görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı bu muhalefet vasatında “verdiği sözü” tutma çabası içindedir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin imkân ve kaynaklarıyla kendi heykelinin yapılmasına karşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 85 milyon vatandaşımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, bütün alanlarda ülkemizi görülmemiş hizmet ve eserlerle buluşturan vizyonu, aziz milletimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır. Millete hizmet yolunda “aşkınan koşan yorulmaz” diyerek, hayatını halkına adayan Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim alicenap milletimizin gönlünde ve dualarında olmayı en yüce mertebe bilmiştir.

İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır. Onun bu eser ve hizmetleri aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın güçlü altyapısını oluşturacaktır.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir