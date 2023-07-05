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Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence buluşması olarak tanımlanan GameX, 30 Ağustos’ta kapılarını açıyor. 30 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX 2023’te Tencent, 4 yeni oyununun tanıtımını yanı sıra oyuncular için heyecan verici çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Her yıl 100 binin üzerinde gencin ziyaret ettiği GameX’in 17. yılında, 150 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

4 YENİ OYUN TANITIMI

GameX 2023’e 1.500 m2’lik stantla katılacak olan Tencent, Türkiye’nin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın yanı sıra 4 ayrı oyunu için hazırlanan etkinlik alanlarıyla oyun severleri karşılayacak. Stantlarına kuracakları dev sahnede ünlü isimlerden çeşitli sahne performansları ve 40’ı aşkın içerik üretici ile buluşma etkinlikleri düzenleyecek olan Tencent ayrıca GameX ziyaretçilerine özel olarak Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecanlı Watch Party etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

"PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, GameX 2023’teki yeni oyunlarının lansmanlarıyla birlikte Tencent’in Türkiye pazarındaki çalışmalarını açıklayarak “Bu yıl GameX’te hem çok daha büyük bir alana yayılıyor hem de uzun süredir üzerinde çalıştığımız büyük projeleri ilk defa oyun severler ile buluşturuyoruz. PUBG MOBILE ile fuarda çeşitli sahne performansları, buluşma etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu birbirinden heyecanlı aktivitelere imza atacağız. Oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan UNDAWN ve yakın zamanda Türkiye’deki oyun severlerle buluşturacağımız SYNCED, Honor of Kings ve NBA Infinite oyunlarımızın tanıtımını da GameX fuarında gerçekleştireceğiz. Ayrıca 500.000 TL ödül havuzu ile Türkiye’nin en büyük amatör topluluk turnuvası olan 3. Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecan dolu Watch Party etkinliği ile esporun rekabetçi ruhunu GameX ziyaretçilerine yaşatacağız. Bizim için en önemli gelişmelerden biri de esporun en büyük organizasyonlarından olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) finallerine bu yıl ilk kez İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmamız. Tüm dünyanın gözünü Türkiye’ye çevirecek bu büyük etkinlik öncesi oyuncularımız, içerik üreticilerimiz, esporcularımız ve tüm paydaşlarımızla GameX’te bir araya gelmek için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

20 BİN M2'LİK ALANDA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER

Bölgenin, sektöründeki en büyük buluşması olan GameX 2023’ün 20 bin m2’lik alanında birçok katılımcı markanın standının yanı sıra konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, robot yarışları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümü yer alacak. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda gerçekleşecek olan buluşma; 3 salon, açık alan ve toplantı salonlarından oluşacak.

BİLETLER 15 TEMMUZ'DA SATIŞTA

Bunlarla birlikte sektör profesyonelleri de yine GameX 2023’te bir araya gelecek. Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory partnerliğinde GameX 2023 B2B “Developer Conference” ve toplantılar düzenlenecek.

30 Ağutos – 2 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşecek olan bölgenin en büyük oyun buluşması GameX 2023’ün biletleri, 15 Temmuz’da satışa çıkacak.

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