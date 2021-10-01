Boksör kardeşlerin karıştığı kavgaya ilişkin 5 sanıklı dava karara bağlandı

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki sanıklar Samet Keser, Seyda Keser, Ebubekir Nurullah Özdoğan, Hakkı Kaya ve Erdem Aytek'in avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz alan avukatlar, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müşteki sanıklar Erdem Aytek ve Ebubekir Nurullah Özdoğan'ın "silahla tehditten" ayrı ayrı beraatlerine, karşı tarafın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle "basit yaralama" suçundan görülen davanın düşürülmesine hükmetti.
Heyet, müşteki sanıklar Hakkı Kaya, Seyda Keser ve Samet Keser hakkındaki Ebubekir Nurullah Özdoğan'a yönelik "silahla basit yaralama" suçundan açılan davanın da, silah kullanılmadığının anlaşılması ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düşürülmesine karar verdi.
Sanıklar Hakkı Kaya, Samet Keser ve Seyda Keser'i, Erdem Aytek'e karşı "kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1'er yıl 15'er gün hapis cezasına çarptıran heyet, verilen ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetime tabi tutulmalarına hükmetti.
Bu sanıkların 5 yıl içinde suç işlemeleri halinde hükmün düşürülmesini karara bağlayan heyet, tüm sanıklar haklarındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, boksör kardeşler Samet Keser ve Seyda Keser ile Hakkı Kaya, Erdem Aytek ve Ebubekir Nurullah Özdoğan, "müşteki-sanık" olarak yer almıştı.
İddianamede, tarafların geçen yıl ekim ayında alacak verecek meselesi nedeniyle hukuk bürosunda bir araya geldikleri, burada çıkan tartışmanın ardından kavga ettikleri aktarılmıştı.
Sanıkların tamamı hakkında, "silahla tehdit" ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde "silahla kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 9 aydan, 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
Mahkeme, tarafların üzerlerine atılı yaralama suçunun kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde olması ve suçlamaların niteliğini dikkate alarak, görevsizlik kararıyla iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
Öte yandan, haklarında dava açıldığı tebliğ edilen 5 müşteki sanığın kendi aralarında uzlaştıklarını gerekçe göstererek, mahkemeye şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildiren dilekçe sunmuş, açılan kamu davası kapsamında sanıkların yargılanmalarına başlanmıştı.
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