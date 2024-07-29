Bohçacı gibi geldiler, para ve altınları çaldılar
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, mahalleye bohçacı gibi gelen 3 kadın, girdikleri evden 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altın çaldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Mahalleye bohçacı gibi geldiler, girdikleri evden para ve altınları çalıp gittiler.
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Görüntüler, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde kaydedildi.
Bohçacı gibi mahallede dolaşan 3 kadın, açık gördükleri bir evin kapısından içeri girdi.
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Evde kimsenin olmadığını gören kadınlar, 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altını aldı.
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Döndüğünde hırsızlığı fark eden ev sahibinin şikayeti ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, marketten alışveriş de yapan kadınların tanınmamak için yüzlerini kapattıkları ve hırsızlık olayının ardından telaşla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.