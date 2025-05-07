Boğazına şeker kaçan öğrencisini kurtaran öğretmen, ilk yardım eğitimine dikkati çekti

Selahattin Seçkin İlkokulunda 30 Nisanda 1. sınıf öğrencisi Eylül Yavuz, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu nefes alamamaya başladı.

Panikle sınıfa doğru koşan minik Eylül, öğretmeni Gözde Batmaz Akından yardım istedi. Durumu fark eden Akın, zaman kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisinin nefes almasını sağladı.

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"BAKANLIĞIN DÜZENLEDİĞİ UYGULAMALI İLK YARDIM EĞİTİMİNE KATILMIŞTIM"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Akın, öğrencinin sınıfa koşarak girdiğini söyledi. Çocuğun derse geç kaldığını sandığını belirten Akın, "Elini boğazına götürüp nefes alamadığını görünce hemen müdahale ettim. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik düzenlediği uygulamalı ilk yardım eğitimine katılmıştım. Eğitimde öğrendiğim gibi Heimlich manevrasını tereddütsüz uyguladım. Cismin dışarı çıktığını görünce büyük rahatlama yaşadım. Öğrencimin yeniden nefes aldığını görünce dünyalar benim oldu" diye konuştu.

İlk yardım eğitimlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akın, "Bu olay bir kez daha gösterdi ki herkesin temel ilk yardım bilgilerine sahip olması gerekiyor. Hızlı ve doğru müdahale hayat kurtarabilir" dedi.

Yaşadığı korkuyu dile getiren Eylül Yavuz ise "Boğazımda şeker kalmıştı, nefes alamıyordum. Öğretmenim beni kurtardı. Ona çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.