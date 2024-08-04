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        Haberler Gündem Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde ölümlü iş kazası | Son dakika haberleri

        Boğaziçi Üniversitesi'nde ölümlü iş kazası

        Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatı sırasında bir işçi hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:00
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        Boğaziçi Üniversitesi'nde ölümlü iş kazası
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında Cumartesi günü meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili açıklama yaptı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazasında 1 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız " ifadelerine yer verildi.

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        #Boğaziçi Üniversitesi
        #iş kazası
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