        Boğaziçi Üniversitesi bu yıl da en yüksek taban puanla öğrenci kabul etti

        Boğaziçi Üniversitesi bu yıl da en yüksek taban puanla öğrenci kabul etti

        Boğaziçi Üniversitesi bu yıl da en yüksek taban puanla öğrenci kabul etti Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bünyesindeki 34 lisans programının 28'inde, en yüksek taban puanla öğrenci kabul etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 14:55 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:55
        Boğaziçi Üniversitesi bu yıl da en yüksek taban puanla öğrenci kabul etti
        Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite bir kez daha Türkiye'nin en parlak zihinlerinin ilk tercihi olmayı sürdürdü.

        Üniversite, bünyesindeki 34 lisans programının 28'inde Türkiye'de en yüksek taban puanla öğrenci kabul ederek yükseköğretimdeki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

        Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yer alan 8 bölüm ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 6 bölümün tümü Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci kabul eden birimler oldu, yeni kurulmasına rağmen Hukuk Fakültesi de Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

        Fen Fakültesinde, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri de taban puan sıralamalarında en üst sırada yer aldı.

        Hem bilim hem de kültür alanında öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlamayı vadeden üniversite, kampüsüyle öğrencilerine İstanbul'un eşsiz doğasıyla iç içe ve dinamik bir sosyal yaşam alanı da sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, sınav sonuçlarını değerlendirerek, her yıl tekrarlanan bu başarının kendilerini şaşırtmadığını ifade etti.

        İnci, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, disiplinler arası çalışmaları ve dünya üniversiteleriyle olan işbirlikleriyle öğrencilere küresel ölçekte fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

