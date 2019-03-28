Ailesi sosyal medyadan çağrı yapmıştı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. DHA'nın haberine göre, ailesi o günden beri Duman'dan haber almadı.

Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda da arama yapılıyor.



Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.