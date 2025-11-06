Boğaziçi Film Festivali başlıyor

13. Boğaziçi Film Festivali, 7-14 Kasım tarihleri arasında dopdolu bir programla sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin açılış filmi, Annemarie Jacir’in yönetmenliğini üstlendiği “Palestine 36” oldu. Dünya prömiyerini büyük ilgiyle karşılandığı 50. Toronto Film Festivali’nde yapan ve Filistin’in 98. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak seçilen film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Prömiyerini gerçekleştirdiği uluslararası festivallerde de sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, bu yılki programda yer alan güçlü yapımların yanı sıra yönetmen söyleşilerinin de sinemaseverlere özel bir deneyim sunacağını belirterek tüm izleyicileri salonlara davet etti.

Boğaziçi Film Festivali’nden Filistin’e Özel Seçki!

Bu yıl Boğaziçi Film Festivali, Filistin sinemasına odaklanan özel bir seçki sunuyor. Programda yer alan filmler arasında; dünya prömiyerini Sundance’te yapan ve Batı Şeria’da protestolara katılan bir gencin annesinin umut ve direniş hikâyesini anlatan “All That's Left of You”, Venedik Film Festivali’nden dokuz ödülle dönen ve 5 yaşındaki Hind Rajab’ın trajik ölümünü konu alan “The Voice of Hind Rajab”, Locarno Film Festivali’nde prömiyer yapan, eski bir hapishane arkadaşını arayışla başlayan ve Gazze’de beklenmedik bir keşif yolculuğuna dönüşen “With Hasan in Gaza” ve dünyada ilk kez DOC NYC’de gösterilen, hafıza ve aidiyet üzerine kişisel bir yolculuğu aktaran “Yalla Parkour” de seçkide yer alan diğer yapımlar arasında.

Bu yılki Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda, "Bağ Bozumu", "Bir Adam Yaratmak", "Gölün Şarkısı", "Gündüz ve Gece", "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", "Kanto", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Parçalı Yıllar", "Rayların Ötesinde" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "Dj Ahmet", "In My Parents' House", "Lost Land", "Renoir", "Sanding Dreams", "The Love That Remains", "The President's Cake", "Where Do We Begin", "Whisper My Name" ve "Wind, Talk To Me" filmleri izleyiciyle buluşacak. Bu yılın Ulusal Kısa Film Seçkisinde; "Bir Başkasının Rüyası", "Bir Turna Kuşu Yapmak", "Defne", "Eudaimonia", "Hatırlanacak Ne Var?", "Kesik Kulak", "Köpeklerin Gecesi", "Mümeyyiz", "Sakın Söyleme" ve "Susmuşlar Eşiği" filmleri yer alıyor. Uluslararası Kısa Film Seçkisi ise dünya sinemasından geniş bir yelpaze sunuyor: İran yapımı "Attitude", İtalya yapımı "Comunque Bene", Rusya yapımı "Don't You Dare", İspanya yapımı "Ne Me Quitte Pas", Norveç yapımı "Pet-Extermination", Birleşik Krallık yapımı "There Will Come Soft Rains", İran yapımı "Thread", İspanya yapımı "Video Store 2001", Fransa yapımı "We Had Fun" ve yine Fransa yapımı "Ya Hanouni" seyirciyle buluşacak.

Festivalin Belgesel Seçkisinde ise "Ağaç Adam", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Mukaddes", "Nena Sena", "Nilgün", "Özgür Kelimeler: Gazelli Bir Şair", "Pirlerin Düğünü", "Sessiz Çizgiler", "Tanıştığıma Memnun Oldum", "Toprağa Dönüş" ile "Üstad Mehmed: Siyah Kalem" belgeseli büyük ödül için yarışacak. Boğaziçi Film Festivali'nin Yarışma Dışı Özel Gösterim Seçkisi Boğaziçi Film Festivali Yarışma Dışı Özel Gösterim seçkisinde şu filmler yer alıyor: Türkiye yapımı Ali Kemal Pasiner imzalı, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülünü kazanan, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayata ve sanata bakışını birinci elden yansıtan; renkli, 8 buçuk saatlik 8 mm filmlerinden derlenen görüntülerden özenle oluşturulmuş belgeseli "Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler", Türkiye yapımı yönetmenliğini Mehmet Güreli'nin üstlendiği, usta yönetmen Biket İlhan'ın sinemaya adım atışından bugüne uzanan yolculuğunu anlatan "Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan" ve Kıbrıs yapımı yönetmenliğini Ömer Evre'nin üstlendiği, Kıbrıs'ta geçen aşk, ihanet ve yıllar öncesine gömülmüş sırlarla örülü dramatik bir hikayeyi konu alan "Tuval'deki Sır"

Boğaziçi Film Festivali'nin Jüri Üyeleri Açıklandı Bu yıl gerçekleştirilecek Boğaziçi Film Festivali'nde yer alacak jüri üyeleri açıklandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jürinin başkanlığını yönetmen ve senarist Aydın Sayman üstlenecek. Sayman'a oyuncu Hande Doğandemir, sanat yönetmeni Tufan Bora, akademisyen ve yazar İris Tahhuşoğlu ile görüntü yönetmeni Ege Deniz Timur Ellidokuzoğlu eşlik edecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise "King Richard" filmiyle Oscar adaylığı bulunan yönetmen Reinaldo Marcus Green yapacak. Jüride ayrıca gazeteci ve film eleştirmeni Angela Prudenzi, oyuncu Kani Kusruti, yapımcı Natalia Libet ve yönetmen Senad Šahmanović yer alıyor. Festivalin Belgesel Yarışması jürisi bu yıl Litvanyalı yapımcı Ringailė Leščinskienė, Danimarkalı yönetmen Miriam Carlsen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi M. Safa Karataş'tan oluşuyor. Kısa Film Yarışması'nın jüri koltuğunda TRT Sinema Müdürlüğü'nde proje sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Ali Karga, Adana'da üretimlerine devam eden yönetmen ve sanatçı Oben Yılmaz ile ödüllü oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci bulunuyor.

Festivalin Fiyab Jüri Üyeleri arasında ise yönetmen Belkıs Bayrak, yönetmen Cafer Özgül ve yapımcı Hakan Kerim Karademir yer alıyor. 13. Boğaziçi Film Festivali Etkinlik Programında Birbirinden Değerli Konuklar Yer Alıyor Filistinli oyuncu Saleh Bakri, uluslararası kariyerinden edindiği deneyimleri paylaşmak üzere 13. Boğaziçi Film Festivali’ne konuk oluyor. Cannes ve Venedik seçkilerinde yer alan filmleriyle tanınan Bakri, “Saleh Bakri ile Var Olma Sanatı” başlıklı masterclass’ta oyunculukta karakter inşası, duygu aktarımı ve sinemada sadelik üzerine konuşacak. Festival ayrıca ödüllü yönetmen Anupam Barve rehberliğinde, yönetmen ve oyunculara yönelik “Kamera Önünde Oyunculuk ve Yönetmenlik” atölyesine ev sahipliği yapacak. Atölye, oyuncu yönetimi ve kamera önü performansının inceliklerine odaklanacak. Bosphorus Talks kapsamında düzenlenecek “Türkiye’den Dünyaya Sinemanın Uluslararası Yolculuğu” panelinde ise Türk sinemasının küresel stratejileri ve uluslararası görünürlüğü ele alınacak. Oturumun konuşmacıları arasında TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam, Kunay Film Kurucusu Karina Mia Satlykova ve Siyahmartı Animasyon Kurucusu Nurullah Yenihan yer alacak.

Festival Biletleri Satışa Sunuldu Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek gösterimler Atlas 1948, AKM Yeşilçam Sineması ve İstiklal AVM Cinema Pink’te sinemaseverler ile buluşacak. 13. Boğaziçi Film Festivali’nin biletleri mobilet.com üzerinden festival süresince ise Atlas 1948 ve İstiklal AVM Cinema Pink gişelerinden temin edilebilecek.