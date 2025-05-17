Marmara Denizi'nde, Kuzey Ege'de oksijen azlığının sürdüğüne ve bu bölgeler ile Karadeniz'de de müsilaj olduğuna işaret eden Öztürk, "Arıtma için çok çabuk olmamız, çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mucize bir çözüm yok. Bu da hemen olacak bir iş değil. Güvenilir bilim insanlarının söylediği şu, Eğer arıtma işini yapabilirsek, 5 sene sonra Marmara Denizi yine eski Marmara Denizi'ne dönebilir" ifadelerini kullandı.