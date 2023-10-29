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        Haberler Gündem Boğaz'da 100. yıl kutlaması

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:49
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          Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.

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          İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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          Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

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