Boğaz'da 100. yıl kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.
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Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.
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İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.
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