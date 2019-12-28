28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyaca üne sahip İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen, Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılardan 71´i yeni sahiplerini bekliyor. Boğaz´ın iki yakasında tarihi eser olan 366 yalı bulunurken, toplam yalı sayısı ise 622.
Şu an satışta olan yalıların fiyatları ise 2 ile 100 milyon dolar arasında gösterilirken, yalı fiyatlarındaki değişim rıhtım uzunluğuna, lokasyonuna, tavan yüksekliğine büyüklüğüne ve tarihi değerine göre değişiyor. Konut uzmanlarına göre özellikle Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar ile Avrupa Yakası'nda Bebek ve Yeniköy yalıları da fiyatları ile dikkat çekiyor.
HER YIL 60-70 TANESİ EL DEĞİŞTİREBİLİYOR
Yalı satışlarına aracılık eden ve portföyünde 250 milyon dolar değerinde 10 satılık yalı olan lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş, her yıl 60 ila 70 arasında yalının el değiştirdiğini dikkat çekerek şunları söyledi:
"Boğaz´da 622 tane yalı var. Bu yalılar birinci dereceden tarihi eser, ikinci dereceden tarihi eser diye ayrılıyor. Bir de ayrı bir kategori önünden yol geçen yol yalılarımız da var. Onlar bu sayıya dahil değiller. İkinci dereceden tarihi eserler de 300 kadar. Onların hepsi birbirinden değerli inci tanesi.
Genel olarak Türkiye tarihinde yalıların yüzde 10´u kadar hep satış gerçekleşmiş. Bu yüzde 10´u dediğimiz 60-70 tane her sene mutlaka yalılarda el değişikliği olabiliyor nedeni ise işte aile vefatı olabiliyor, kardeş kavgaları olabiliyor, para sıkıntısı olabiliyor ekonomik durum olabiliyor. Birçok sebep var."
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