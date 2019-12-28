Burası çok ünlü bir ailenin yaşadığı yerdi. En üst ütopik rakam 150 milyon dolara Katarlılara satıldı. Şu an 95 milyon dolar ile Zeki Paşa Yalısı satışta. Yine Sadrazam Kadri Paşa Yalısı. Bildiğim bunun gibi birçok yalı isimleri var. 90-100 milyon dolarları buluyor. Şu ana kadar 150 milyon dolar piyasa koşullarında yok. Almak isteyenler aslında bu konuda etraflıca bir çalışma yapıp hakikaten de bu konuda belli bir parası olup o kültür de ve o anlayışa sahip oldukları zaman kendileri 'evet biz bu yalıyı istiyoruz. Mal sahibi ile bizi karşılıklı getirin anlaşırız' diyorlar" şeklinde konuştu.