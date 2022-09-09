Boğaz ağrısı doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Boğazda meydana gelen bakteri ve enfeksiyonlar boğazın şişmesine neden olabilir. Bu şişme de hem ağrıya hem de yutkunma güçlüğüne yol açar. Boğaz ağrısı için geçmişten bugüne ulaşan büyüklerimizin şifalı tarifleri ise hala kişiler tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte, boğaz ağrısı doğal tedavi yöntemleri hakkında merak edilen detaylar.

Evde Boğaz Ağrısı Tedavisi

Evde boğaz ağrısı için tedavi uygulamak oldukça yaygın bir durumdur. Bu yüzden gribal enfeksiyonlardan kaynaklı boğaz ağrısı şikayetlerinde bu problem evde uygulanan yöntemler ile iyileşebilir. Boğaz ağrısı için tavuk suyuna çorba, işkembe çorba, mercimek çorbası ve tarhana gibi bol limon ve acı ile tüketilebilecek çorbalar içilmelidir. Bunun yanı sıra nane limon çayı ile boğaz ağrısının hafifletilmesi sağlanabilir. Boğaz ağrısı şikayeti için evde uygulanabilen yöntemlerden biri de bitki çaylarıdır. Zencefil çayı, tarçın çayı, ada çayı gibi bakteri ve enfeksiyon öldürücü özellikleri olan çaylar hastalık süresinde kullanılabilir. Ancak boğaz ağrısı şikayeti uzun süreli ve geçmiyorsa kişiler vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmalıdır.

Boğaz Ağrısına Kesin Çözüm Yolları

Boğaz ağrısı, kişiler için acılı ve yorucu bir süreçtir. Boğaz ağrısı ile birlikte şişkinlik, yutkunmada zorluk çekme ve acı hissi de oluştuğu için kişiler gün içinde bir şey yiyip içerken dahi zorlanır. Bu yüzden boğaz ağrısına hızlı çözüm önerileri en sık araştırılan konuların arasında yerini almaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında daha çok görülen boğaz ağrısı için kesin çözüm önerileri için bitki çayları ve doğal kürler önerilmeye devam ediyor.

Boğaz Ağrısı İçin Doğal Kürler

Boğaz ağrısını kıs aşurede iyileştirmek için bitki kürleri kullanılabilir. İşte boğaz ağrısına iyi gelen kür hakkında uygulanabilecek tarifler:

Zencefilli ballı kür: Bal boğazı yumuşatmaya yardımcı olur. Zencefil de içeriği nedeniyle enfeksiyon ve bakteri düşmanıdır. Bu yüzden boğaz ağrısı çeken kişilerin bir bardak bal ile bir yemek kaşığı zencefili karıştırdıktan sora yarım limon suyunu da ekleyerek macun kıvamına getirmesi önerilir. Bu kürü günde bir kaşık tüketebilirsiniz.

Elma sirkesi :Elma sirkesinin antibakteriyel özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden boğaz ağrısı için kullanıldığında boğazda biriken mukozun dağılmasını sağlar. Boğaz ağrısı için bir bardak suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi koyduktan sonra bu suyu gargara olarak kullanabilirsiniz.

Sarımsak: Sarımsak doğal antibiyotik içeriği olan bir besindir. Bu yüzden boğaz ağrısı çeken kişiler sabah aç karnına bir diş sarımsağı çiğneyerek ya da direkt olarak yutabilir.

Kırmızı biber kürü: Kırmızı biber içerisinde kapsaisin adı verilen bir içerik bulunur. Bu içerik ağrı reseptörlerini bloke eder ve ağrının azalmasını sağlar. Kırmızı biberi boğaz ağrısı için kullanmak isteyenler yarım çay kaşığı toz kırmızı biberi 2 yemek kaşığı bal ile karıştırıp tüketebilir.

Buhar banyosu kürü: Buhar banyosu da solunum yollarındaki enfeksiyonların azalması ve mukozanın rahatlaması için önemlidir. Bu yüzden 10 dakika buhar banyosu uygulaması da yapılabilir.