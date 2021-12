Teşhis konulduğu o an ne hissettin?



Bir anda ölümle yüz yüze olduğunuzu düşünüyorsunuz. Her yanınız bir an için sarsılıyor... Sanki kırık bir cam parçası yüreğinizi doğruyor, hançerler ciğerlerinize saplanıyor. Bilinciniz isyan ediyor, bir anda bin parça olup, dağılıyorsunuz... Bu hastalığa yakalanan herkes gibi, ben de bir an bunları hissettim, yaşadım. Fakat mücadeleci bir insanım. Gerek yetiştirilme tarzım, gerek yaşadığım olaylardan aldığım dersler ve gerekse de çeşitli tecrübelerden edindiğim izlenimler bana bir şeyi çok iyi öğretti; ne olursa olsun asla umudunu yitirmeyeceksin, çünkü umudunu yitirirsen, yitirecek hiç bir şeyin kalmamış demektir. O anda kesin kararımı verdim. Her ne olursa olsun bu hastalığı yenmeye kararlıydım; asla pes etmeyecek, bu hastalığa yenilmeyecektim...