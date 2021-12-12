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Boğaç Aksoy: Bu hastalık bana çok şey öğretti

Boğaç Aksoy: Lenfoma bana çok şey öğretti

Geçtiğimiz mart ayında lenfoma teşhisi konulan ve 8 aylık mücadelesinin ardından kanseri yenen Boğaç Aksoy ile yaşadığı zorlu süreci konuştuk. Hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen ünlü oyuncu, aynı kaderi paylaşanlara da çağrıda bulundu: Ölümü değil, hayatı düşünün...

12.12.2021 - 08:50 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR
HABERTURK.COM

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    2012'de katıldığı modellik yarışmasında 3. seçildi. Avrupa'da ve Çin'de birçok markanın reklam yüzü oldu. Aldığı oyunculuk eğitiminin ardından beyazperdede kendisine hemen rol buldu. Pek çok kişi onu 'Çılgın Dersane' filmindeki 'Cenker' karakteriyle tanısa da asıl popülerliğini 'Arka Sokaklar'daki 'Volkan Komiser' rolüyle kazandı. Diziden ayrıldıktan sonra yeni bir arayışa girdiği sırada hayat onu hiç tahmin edemeyeceği bir sürece sürükledi. Lenfomaya yakalandığını öğrendi. Kötü haberi aldığındaki umutsuzluğunu uzun sürdürmedi ve mücadelesine hemen başladı. Yaklaşık 8 ay süren tedavinin ardından da kanseri yendi. Şimdilerde sağlığına kavuşmanın mutluluğu içinde olan Boğaç Aksoy (32) ile bir araya geldik ve bize yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlattı...

  • Hastanedeki tedavin bitti, artık evdesin... Şu anki sağlık durumun hakkında bilgi verir misin?

    Öncelikle ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte dualarıyla, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla bana moral veren, direnme gücü ve umut aşılayan herkese sonsuz derecede minnettarım. Pet sonuçlarım temiz çıktı. Bundan sonraki tedavi ve iyileşme süreci evden devam edecek. Şu ana kadar her şey çok iyi gitti; bundan sonra daha da iyiye gidecek inşallah. Kontrollerim devam ediyor. Her şey yolunda... Sevenlerim yanımda, mutluyum ve umutluyum.

  • "İstanbul'u terk edebilirim" demiştin...

    Evet, aslında güney sahillerinde bir yere taşınabilirdim, ama tedavim İstanbul'da yapıldığı için burada kalmaya karar verdim. Çekmeköy'e taşındım. Şehrin gürültüsünden kalabalığından uzakta, yeşilin her tonunun hakim olduğu son derece güzel bir yer. Hemen hemen tarafı betona dönmüş İstanbul'da, az da olsa hala bu tür yeşil bölgelerin olması teselli edici. Kentin adeta nefesini kesen bunaltıcı ortamdan uzak kalmak, biraz olsun rahatlamak iyi gelecek bana.

  • Hastalığı nasıl öğrendin? Hangi belirtileri yaşadın?

    Mart ayında bir reklam filminin çekimi esnasında oldukça ince giyinmiştim. Çekimi bitirdikten sonra kuzenimin yanına Balıkesir'e gitmiştim. Orada aşırı terleme, yüksek ateş ve titreme başladı. Üşütmüş olableceğimi düşünüp, fazla önemsemedim. Fakat bir hafta-on gün boyunca geçmedi. İstanbul'a dönünce doktora gittim. Doktor ilk inceleme esnasında, lenf bezlerinin şişmiş olduğunu tespit ettikten sonra, kanser olabileceğimi söyledi. Sonra 6-7 hafta boyunca çeşitli hastanelerde incelemeler yapıldı ama kesin bir teşhis konulamadı. O arada bende kilo kaybı başladı; deyim yerindeyse ben adeta eriyordum, parça parça eksiliyordum. Bana ne olduğunu ve ne olacağını bilmiyor ve kestiremiyordum. Bu esnada değerli ağabeylerim Şevket Çoruh ve Alp Korkmaz, yardım etti. Araştırmaya ve soruşturmaya başladılar. Neticede beni doktor Mutlu Arat'a götürmeye karar verdiler. Mutlu Arat, beni muayene eder etmez teşhisi koydu, lenfoma yani lenf bezleri kanseri olduğumu söyledi. Beni hemen tedaviye başlattı.

  • Teşhis konulduğu o an ne hissettin?

    Bir anda ölümle yüz yüze olduğunuzu düşünüyorsunuz. Her yanınız bir an için sarsılıyor... Sanki kırık bir cam parçası yüreğinizi doğruyor, hançerler ciğerlerinize saplanıyor. Bilinciniz isyan ediyor, bir anda bin parça olup, dağılıyorsunuz... Bu hastalığa yakalanan herkes gibi, ben de bir an bunları hissettim, yaşadım. Fakat mücadeleci bir insanım. Gerek yetiştirilme tarzım, gerek yaşadığım olaylardan aldığım dersler ve gerekse de çeşitli tecrübelerden edindiğim izlenimler bana bir şeyi çok iyi öğretti; ne olursa olsun asla umudunu yitirmeyeceksin, çünkü umudunu yitirirsen, yitirecek hiç bir şeyin kalmamış demektir. O anda kesin kararımı verdim. Her ne olursa olsun bu hastalığı yenmeye kararlıydım; asla pes etmeyecek, bu hastalığa yenilmeyecektim...

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